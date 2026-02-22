Fox lanza críticas a Sheinbaum y exige explicar dónde están fuerzas de seguridad tras disturbios en Jalisco

22 febrero 2026
    Fox lanza críticas a Sheinbaum y exige explicar dónde están fuerzas de seguridad tras disturbios en Jalisco
    El exmandatario planteó cuestionamientos sobre el despliegue de instituciones de seguridad y el papel de las corporaciones federales. ESPECIAL
La discusión por la respuesta del Estado ante los hechos violentos en varias entidades escaló al terreno político con nuevos señalamientos desde la oposición

CDMX.- El expresidente Vicente Fox Quesada criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la situación de seguridad en el país, en el contexto de los hechos de violencia reportados tras el operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En una serie de mensajes públicos, Fox se dirigió a la mandataria con un “HOLA, CLAUDIA” y sostuvo que, pese a “saludo y protocolo”, la seguridad “sigue ausente”, además de advertir que podría haber reclamos desde Estados Unidos por la situación.

TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego critica gobernabilidad tras violencia y menciona coincidencia de fechas con ‘El Chapo’

El exmandatario planteó cuestionamientos sobre el despliegue de instituciones de seguridad y el papel de las corporaciones federales, estatales y municipales, al preguntar por la presencia de Fuerzas Armadas, Marina, Guardia Nacional y policías locales ante la escalada de incidentes.

Los señalamientos se dieron después de reportes de bloqueos carreteros, quema de vehículos y otros disturbios en Jalisco y entidades vecinas, en una jornada con afectaciones a la movilidad y a actividades en distintas regiones del país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

Por su parte, Sheinbaum ha señalado que existe coordinación con gobiernos estatales y que el gabinete de seguridad mantiene información permanente sobre la situación, además de llamar a la población a mantenerse informada y en calma.

La discusión generó reacciones divididas en el debate público, con posturas a favor y en contra de los señalamientos del expresidente y del enfoque gubernamental ante los hechos registrados.

Mientras se desarrollaban esas reacciones, autoridades federales y estatales mantuvieron despliegues para liberar vías y contener incidentes en zonas afectadas, a la espera de actualizaciones institucionales sobre el balance de la jornada.

