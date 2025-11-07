China lidera revolución de energía limpia; modelo busca transformar los mercados y política mundial

La magnitud de la revolución de energía limpia en China es difícil de dimensionar. A finales de 2024, el país había instalado 887 gigavatios de capacidad solar, casi el doble de lo que poseen Europa y Estados Unidos combinados.

Solo en 2024, se utilizaron 22 millones de toneladas de acero para fabricar turbinas eólicas y paneles solares, suficiente para construir un Puente Golden Gate por cada día laboral del año.

Ese mismo año, China generó 1,826 teravatios-hora de electricidad eólica y solar, cinco veces más que la energía contenida en todas sus armas nucleares.

DESARROLLO: EL NUEVO PODER ENERGÉTICO

Durante la Guerra Fría, el poder de una superpotencia se medía por su arsenal nuclear y su territorio. Hoy, China redefine ese concepto con su capacidad manufacturera masiva y su demanda de electricidad barata y doméstica, convirtiéndose en una superpotencia energética.

Esta posición le permite producir y desplegar electricidad limpia a escala global, transformando el panorama energético, la geopolítica y las posibilidades del planeta para frenar el cambio climático.

¿POR QUÉ IMPORTA EL MODELO ENERGÉTICO DE CHINA?

La principal barrera para la descarbonización global ha sido la falta de medios. China está resolviendo ese problema al ofrecer energía limpia más barata que cualquier alternativa, incluso el carbón o el gas natural.

El país puede producir casi un teravatio de energía renovable al año, equivalente a la capacidad de 300 plantas nucleares grandes. Su demanda interna impulsa una producción cada vez más eficiente y económica, lo que a su vez genera más demanda.