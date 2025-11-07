China lidera revolución de energía limpia; modelo busca transformar los mercados y política mundial
China, el mayor fabricante del mundo, impulsa una transformación global con su expansión masiva de energías renovables. El país combina poder manufacturero, demanda interna y objetivos climáticos que ya superan sus compromisos internacionales
La magnitud de la revolución de energía limpia en China es difícil de dimensionar. A finales de 2024, el país había instalado 887 gigavatios de capacidad solar, casi el doble de lo que poseen Europa y Estados Unidos combinados.
Solo en 2024, se utilizaron 22 millones de toneladas de acero para fabricar turbinas eólicas y paneles solares, suficiente para construir un Puente Golden Gate por cada día laboral del año.
Ese mismo año, China generó 1,826 teravatios-hora de electricidad eólica y solar, cinco veces más que la energía contenida en todas sus armas nucleares.
DESARROLLO: EL NUEVO PODER ENERGÉTICO
Durante la Guerra Fría, el poder de una superpotencia se medía por su arsenal nuclear y su territorio. Hoy, China redefine ese concepto con su capacidad manufacturera masiva y su demanda de electricidad barata y doméstica, convirtiéndose en una superpotencia energética.
Esta posición le permite producir y desplegar electricidad limpia a escala global, transformando el panorama energético, la geopolítica y las posibilidades del planeta para frenar el cambio climático.
¿POR QUÉ IMPORTA EL MODELO ENERGÉTICO DE CHINA?
La principal barrera para la descarbonización global ha sido la falta de medios. China está resolviendo ese problema al ofrecer energía limpia más barata que cualquier alternativa, incluso el carbón o el gas natural.
El país puede producir casi un teravatio de energía renovable al año, equivalente a la capacidad de 300 plantas nucleares grandes. Su demanda interna impulsa una producción cada vez más eficiente y económica, lo que a su vez genera más demanda.
Las subvenciones iniciales han comenzado a retirarse, muestra de que la industria ya es autosostenible.
CHINA SE COMPROMETE A DUPLICAR SU CAPACIDAD RENOVABLE Y REDUCIR SUS EMISIONES ANTES DEL 2035
Gracias a su crecimiento renovable, China ha superado o está por superar la mayoría de sus compromisos asumidos desde el Acuerdo de París.
De cara a la COP30 en Brasil, el país proyecta duplicar su capacidad renovable y reducir sus emisiones antes de 2035, metas que probablemente cumplirá con antelación.
CHINA LE GANA A EEUU, AHORA EXPORTA MODELO ENERGÉTICO
China está exportando su revolución energética. Mientras Estados Unidos enfrenta división política sobre las tecnologías verdes y Europa vive procesos de desindustrialización, los países en desarrollo se convierten en el escenario clave donde las renovables chinas tendrán mayor impacto.
El país ya obtiene más ingresos por exportar tecnología verde de los que Estados Unidos genera por vender combustibles fósiles. Esta tendencia continuará: los paneles solares y equipos chinos dominan los mercados emergentes de Asia, África y América Latina.
BENEFICIOS Y RIESGOS DEL MODELO CHINO
El progreso chino responde también a su interés propio: más energía limpia en el mundo reduce los riesgos climáticos que enfrenta y fortalece su economía.
Sin embargo, persisten preocupaciones. China sigue dependiendo del carbón más de lo deseable y mantiene una política exterior autoritaria bajo el liderazgo de Xi Jinping.
Su dominio sobre minerales críticos y tierras raras genera inquietud sobre la dependencia tecnológica global.
Algunos analistas sugieren que trasladar parte de su manufactura a países aliados ayudaría a evitar los errores de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que dejó a varias naciones en deuda.
ENERGÍA LIMPIA, UNA OPCIÓN SUSTENTABLE PARA PAÍSES EN DESARROLLO
A diferencia de los combustibles fósiles, las energías renovables no pueden “apagarse”: una vez instaladas, producen electricidad sin importar su origen.
Aunque limitar el calentamiento global a 1.5 °C ya no sea posible, la energía solar y eólica siguen siendo la mejor oportunidad para frenar el aumento de temperatura en todo el mundo.
Más allá del cambio climático, la energía limpia, barata y abundante promete mejorar la vida de miles de millones de personas en países en desarrollo. El mundo necesita lo que China ofrece