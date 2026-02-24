China pone a empresas japonesas en listas de control de exportaciones

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 24 febrero 2026
    China pone a empresas japonesas en listas de control de exportaciones
    Soldados paramilitares y un policía con un perro rastreador pasan ante la puerta del Ministerio chino de Comercio, en Beijing, el 3 de abril de 2025. AP.

Los exportadores chinos tendrán prohibido vender bienes de doble uso, que pueden utilizarse tanto con fines civiles como militares a 20 empresas

BEIJING.-China incluyó a 20 empresas japonesas en una lista de control de exportaciones y a otras 20 en una lista de vigilancia el martes, mientras continúan las tensiones por comentarios previos de la líder japonesa sobre Taiwán, una isla autogobernada que Beijing reclama como propia.

Entre las empresas señaladas figuran varias filiales de Mitsubishi Heavy Industries relacionadas con construcción naval y producción de motores de aeronaves y maquinaria marítima, así como divisiones de Kawasaki Heavy Industries y Fujitsu, entre otras.

TE PUEDE INTERESAR: Casa Blanca reconoce a EU por muerte de ‘El Mencho’, ‘infame narcotraficante’ del CJNG

El ministerio indicó que también se prohíbe a organizaciones o individuos extranjeros proporcionar a las 20 entidades artículos de doble uso originarios de China.

“Todas las actividades relacionadas en curso deben cesar de inmediato”, señaló el comunicado.

Una lista separada incluye a 20 empresas japonesas para las cuales se exige a los exportadores chinos presentar solicitudes individuales de licencia de exportación, con informes de evaluación de riesgos y compromisos por escrito de que los artículos de doble uso no serían utilizados por el ejército de Japón.

Entre las empresas de esta última lista figuran Subaru Corporation, Mitsubishi Materials Corporation e Institute of Science Tokyo, entre otras.

El Ministerio chino de Comercio afirmó que las medidas, destinadas a frenar la remilitarización de Japón y sus ambiciones nucleares, “son totalmente legítimas, razonables y legales”.

Agregó que las medidas “solo están dirigidas a un pequeño número de entidades japonesas, y las medidas pertinentes sólo apuntan a artículos de doble uso”. “No afectarán los intercambios económicos y comerciales normales entre China y Japón, y las entidades japonesas honestas y respetuosas de la ley no tienen absolutamente nada de qué preocuparse”.

La decisión se produce en medio de tensiones persistentes entre China y Japón por unos comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien en noviembre dio a entender que Japón podría intervenir militarmente ante un posible ataque chino contra Taiwán.

Beijing considera a Taiwán como una provincia separatista propia, que debe ser anexionada por la fuerza si es necesario, y reacciona con irritación ante cualquier comentario de gobiernos extranjeros que muestre apoyo a la soberanía de Taiwán.

El partido de Takaichi obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias a principios de este mes, lo que le permitirá redoblar una importante deriva conservadora en las políticas de seguridad, inmigración y otras áreas en Japón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política
Dinero
Economía

Localizaciones


China

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

La muerte de ‘El Mencho’ y el reto del gobierno de Sheinbaum
Aunque la situación dista de ser normal, muchos quieren creer que todo pasará pronto.

Tras la muerte de ‘El Mencho’ y los bloqueos, la gente vuelve a su cotidianidad con miedo
El integrante del clan Carradine falleció a los 71 años; su familia informó que enfrentó durante dos décadas el trastorno bipolar.

Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’, a los 71 años; luchó contra trastorno bipolar
Cada 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera en México, un símbolo nacional con más de 200 años de historia que ha cambiado junto con el país y sus transformaciones políticas y sociales.

Día de la Bandera... ¿Qué significan sus colores y cómo cambió este emblema en sus más de 200 años?
Predicciones de Baba Vanga para 2026 incluyen contacto OVNI, guerras, crisis climática y avances médicos. Te contamos qué dicen y por qué generan debate.

¿Se aproxima nave extraterrestre a la Tierra?... Baba Vanga predice contacto OVNI en 2026
Trabajo. Rafael Amaya volverá al universo del narcotráfico en la ficción, ahora como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Rafael Amaya interpretará a ‘El Chapo’ en serie coproducida por Emma Coronel
Guadalajara será sede del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

FIFA pide informes por situación de seguridad en México rumbo al Mundial 2026