Empresa en Estados Unidos retira lechuga procedente de México ante brote de ciclosporiasis

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    Empresa en Estados Unidos retira lechuga procedente de México ante brote de ciclosporiasis
    En un comunicado, la compañía informó que la decisión fue tomada como medida preventiva tras la información proporcionada por la FDA. Cuartoscuro

Taylor Fresh Foods anunció el retiro voluntario e indefinido de toda la lechuga iceberg procedente del centro de México

WASHINGTON DC, EU.-La empresa estadounidense Taylor Fresh Foods anunció el retiro voluntario e indefinido de toda la lechuga iceberg procedente del centro de México que abastecía a Estados Unidos, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) la relacionara con un brote de ciclosporiasis.

En un comunicado, la compañía informó que la decisión fue tomada como medida preventiva tras la información proporcionada por la FDA y señaló que eliminará de su cadena de suministro toda la lechuga iceberg proveniente de esa región.

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Taylor Fresh Foods aseguró que sus ensaladas y kits de ensalada comercializados bajo la marca Taylor Farms no están vinculados con el brote y precisó que ninguno de esos productos contiene lechuga iceberg.

INVESTIGACIÓN APUNTA A UNA GRANJA ESPECÍFICA

La empresa indicó que la investigación de la FDA apunta a una granja independiente específica, responsable de menos del uno por ciento del suministro de lechuga iceberg en Estados Unidos.

No obstante, decidió retirar de manera indefinida toda la lechuga procedente de la zona “para restaurar la confianza” de los consumidores.

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El brote de Cyclospora cayetanensis ha enfermado a más de mil 600 personas en al menos 34 estados de Estados Unidos y las autoridades sanitarias vincularon la lechuga contaminada con restaurantes Taco Bell en cinco estados.

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