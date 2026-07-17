Empresa en Estados Unidos retira lechuga procedente de México ante brote de ciclosporiasis

WASHINGTON DC, EU.-La empresa estadounidense Taylor Fresh Foods anunció el retiro voluntario e indefinido de toda la lechuga iceberg procedente del centro de México que abastecía a Estados Unidos, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) la relacionara con un brote de ciclosporiasis.

En un comunicado, la compañía informó que la decisión fue tomada como medida preventiva tras la información proporcionada por la FDA y señaló que eliminará de su cadena de suministro toda la lechuga iceberg proveniente de esa región.