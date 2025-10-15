Cierre de Gobierno en EU retrasa la publicación de la inflación y de datos económicos

Internacional
/ 15 octubre 2025
    Cierre de Gobierno en EU retrasa la publicación de la inflación y de datos económicos
    Estaba previsto que los datos mensuales de inflación del Departamento de Trabajo se publicaran el miércoles, pero a finales de la semana pasada se pospusieron hasta el 24 de octubre. FOTO: AP.

Se podrían empeorar las cosas pues las agencias gubernamentales no pueden recopilar los datos brutos sobre empleo, inflación y otras tendencias económicas

WASHINGTON.-El cierre del gobierno de Estados Unidos está retrasando el informe económicos sobre la inflación, lo que reduce la información con la que cuentan los responsables de la política monetaria en la Reserva Federal.

Lo anterior se da en un momento en el que la economía entra en una fase compleja de inflación persistentemente alta y una fuerte desaceleración en la contratación.

TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno Trump autorizó operaciones encubiertas en Venezuela, según The New York Times

De acuerdo a lo que se informó el departamento ha llamado al trabajo a algunos empleados para reunir los datos, que fueron recopilados antes de que comenzara el cierre.

Las cifras son necesarias para que el gobierno calcule el ajuste anual del costo de vida para decenas de millones de beneficiarios de programas como el Seguro Social.

Cabe destacar que el dato de empleo de septiembre, por ejemplo, que debía publicarse el 3 de octubre pero no se emitió debido al cierre, estaba prácticamente completado antes de que el gobierno cerrara y podría publicarse bastante rápido una vez que termine el cierre. Pero los datos de octubre podrían retrasarse mucho más.

Por su parte el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el martes en declaraciones a la Asociación Nacional de Economía Empresarial que por el momento el banco central está observando datos del sector privado, como el procesador de nóminas ADP, que emite su propio informe mensual sobre la contratación por parte de las empresas en Estados Unidos, para evaluar la economía.

Ademas se basa en reportes anecdóticos de los cientos de empresas con las que consultan los bancos regionales de la Fed.

La Fed ya está en una posición complicada, ha dicho Powell, mientras lidia con dos objetivos de política que están casi en conflicto. El Congreso le ha encomendado buscar tanto el máximo empleo como la estabilidad de precios.

En este momento, la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Fed, con las últimas cifras mostrando que los precios aumentaron un 2.9% en comparación con el año anterior, según la medida preferida de la Fed. Normalmente, una inflación elevada llevaría a la Fed a aumentar su tasa de interés clave, o al menos mantenerla elevada.

Sin embargo, la contratación también se ha debilitado considerablemente y la tasa de desempleo ha subido a un todavía bajo 4.3% en agosto desde el 4.2% del mes anterior.

En ese sentido se explica que cuando hay una amenaza para el otro objetivo de la Fed de máximo empleo, generalmente la agencia responde con el enfoque opuesto: reducir las tasas para estimular más préstamos y gastos.

Temas


Economía
Inflación
empleos

Localizaciones


Estados Unidos

Perla Sánchez

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III