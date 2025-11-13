Cierre federal costó 15 mil millones de dólares semanales a EU: Casa Blanca

/ 13 noviembre 2025
    Cierre federal costó 15 mil millones de dólares semanales a EU: Casa Blanca
    Fue ayer que el Gobierno Federal reabrió tras 43 días de cierre, el más largo de su historia, después de que el Congreso aprobara el miércoles un presupuesto provisional. FOTO: AP.

Las pérdidas representarían entre el 1 y 1.5% del Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense

WASHINGTON.- Unos 15.000 millones de dólares semanales fue el costo económico que representó el cierre federal más largo de la historia de Estados Unidos.

Lo anterior se da luego de un récord de 43 días- tras la aprobación de un nuevo presupuesto provisional hasta el 30 de enero próximo.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, estimó además que unos 60 mil trabajadores no federales perdieron sus empleos debido al impacto económico de la paralización gubernamental, que terminó este miércoles.

Cabe recordar que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) ya había pronosticado hace unas semanas que la ausencia de salarios abonados a los empleados federales, así como el cese de subsidios como el programa de ayuda alimentaria SNAP, podría costarle a la economía estadounidense hasta 14.000 millones de dólares.

Asimismo destacaron que aunque la mayor parte de la caída del PIB real se recuperará con el tiempo, la CBO estimó que entre 7.000 y 14.000 millones de dólares en 2025 no se recuperarán

Por otro lado se explicó que el PIB estadounidense creció un 0.9% entre abril y junio pasados, según el dato revisado publicado en septiembre por el Buró de Análisis Económico (BEA), después de una contracción del 0.5% del primer trimestre, la primera caída en tres años.

Hasta el día de ayer la paralización de las funciones del BEA y el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) imposibilitaron la recopilación de datos frescos sobre la inflación y la economía, lo que podría dificultar el cálculo oficial de las pérdidas.

El Gobierno estadounidense vuelve gradualmente a la normalidad este jueves, cuando más de 730.000 empleados suspendidos comienzan poco a poco a regresar a sus puestos, mientras que los más de 600.000 funcionarios esenciales que trabajaron sin sueldo ya tienen una fecha concreta para recibir las nóminas atrasadas.

Por otro lado, la Casa Blanca también aseguró que los aproximadamente 42 millones de beneficiarios del programa SNAP comenzarán a ver sus pagos “en las próximas horas”.

Es necesario destacar que el presupuesto provisional aprobado ayer por el Senado que durará hasta el 30 de enero, fecha para la cual el Legislativo deberá aprobar partidas para todo el ejercicio si quiere evitar una nueva suspensión administrativa parcial.

El paquete de continuación presupuestaria, firmado por el presidente Donald Trump, garantiza la financiación provisional para las agencias del Gobierno hasta la fecha indicada, otorgando al Congreso más tiempo para negociar asignaciones a largo plazo, pero también crea mecanismos para evitar situaciones como las vividas durante este cierre.

