Cierre masivo de sucursales de Wendys en todo Estados Unidos

En la industria de la comida rápida, los restaurantes McDonald's y Burger King ya son parte de la cultura popular. Sin embargo, existen otras cadenas que destacado por sus hamburguesas. En su momento, uno de dichos restaurantes fue Wendys.

El restaurante de la pelirroja con pecas anunció la clausura total de un aproximado de 200 a 350 establecimientos en los Estados Unidos. Se informó que la decisión enmarca una estrategia de reestructuración, a causa de bajas ventas.

Ken Cook, director ejecutivo interino de Wendys, detalló en una llamada con inversionistas que un porcentaje estimado entre 4% y 6% de los locales en todo Estados Unidos cerrarán. Se informó que los cierres comenzaron en el cuarto trimestre del 2025 y continuarán para el 2026.

Aunque no se ha dado un listado oficial, medios de información estiman que los cierres se han dado en el estado de California, Texas y el Midwest.

WENDYS EN MÉXICO

En el estado de Nuevo León, México, existen 8 sucursales de Wendys en funcionamiento; de esas 8, son 4 las ubicadas en el municipio de Monterrey.

En Saltillo, Coahuila, las sucursales cerraron a principios de los 2000, pero en todo México, existe un aproximado de 40 sucursales de las hamburguesas cuadradas de Wendys.