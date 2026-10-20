Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación presidencial en Latinoamérica: CB Global Data
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Seguida por Nayib Bukele con un 68.3% de aprobación, el resto de mandatarios latinoamericanos no alcanzaron el umbral del 60%
De acuerdo con los últimos resultados de la encuesta de CB Global Data, realizada entre el 5 y el 8 de octubre de 2026 a más de un millar de ciudadanos por país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la clasificación de imagen ejecutiva en Latinoamérica por segundo mes consecutivo, al registrar un 69.3% de aprobación frente a un 27.6% de desaprobación.
En el resto de los primeros lugares, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, se ubicó en el segundo puesto con un 68.3% de percepción positiva y un 27.9% de rechazo. Le siguen Luis Abinader (República Dominicana) con 51.9% de favorabilidad y 42.5% de imagen negativa, y Laura Fernández (Costa Rica), quien alcanza un 51.% de respaldo y un 43.3% de desaprobación.
Por su parte, Abelardo de la Espriella (Colombia) obtiene un 49.7% a favor y 47.0% en contra, situándose por encima de Daniel Noboa (Ecuador), con un 47.5% positivo y 46.9% negativo. Keiko Fujimori (Perú) registra 46.3% de apoyo y 50.8% de desaprobación, seguida de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), con 45.3 % y 50.5% respectivamente.
Los lugares medio e inferior de la tabla siguieron el siguiente orden de valoración:
Nasry Asfura (Honduras): 44.1% aprobación / 53.9% desaprobación
Santiago Peña (Paraguay): 42.9% aprobación / 52.7% desaprobación
Rodrigo Paz (Bolivia): 41.1% aprobación / 53.5% desaprobación
José Antonio Kast (Chile): 38.8% aprobación / 56.8% desaprobación
José Raúl Mulino (Panamá): 36.5% aprobación / 58.9% desaprobación
Javier Milei (Argentina): 36.1% aprobación / 59% desaprobación
Daniel Ortega (Nicaragua): 35.7% aprobación / 60.3% desaprobación
Yamandú Orsi (Uruguay): 35.2% aprobación / 62.1% desaprobación
Delcy Rodríguez (Venezuela): 32.3% aprobación / 60.9% desaprobación
Bernardo Arévalo (Guatemala): 31% aprobación / 63.1% desaprobación