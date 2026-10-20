Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación presidencial en Latinoamérica: CB Global Data

De acuerdo con los últimos resultados de la encuesta de CB Global Data, realizada entre el 5 y el 8 de octubre de 2026 a más de un millar de ciudadanos por país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la clasificación de imagen ejecutiva en Latinoamérica por segundo mes consecutivo, al registrar un 69.3% de aprobación frente a un 27.6% de desaprobación.

En el resto de los primeros lugares, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, se ubicó en el segundo puesto con un 68.3% de percepción positiva y un 27.9% de rechazo. Le siguen Luis Abinader (República Dominicana) con 51.9% de favorabilidad y 42.5% de imagen negativa, y Laura Fernández (Costa Rica), quien alcanza un 51.% de respaldo y un 43.3% de desaprobación.