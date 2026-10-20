Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación presidencial en Latinoamérica: CB Global Data

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    Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación presidencial en Latinoamérica: CB Global Data
    La encuesta fue realizada desde el 5 al 8 de octubre de 2026, con una muestra de mil participantes por país. VANGUARDIA

Seguida por Nayib Bukele con un 68.3% de aprobación, el resto de mandatarios latinoamericanos no alcanzaron el umbral del 60%

De acuerdo con los últimos resultados de la encuesta de CB Global Data, realizada entre el 5 y el 8 de octubre de 2026 a más de un millar de ciudadanos por país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la clasificación de imagen ejecutiva en Latinoamérica por segundo mes consecutivo, al registrar un 69.3% de aprobación frente a un 27.6% de desaprobación.

En el resto de los primeros lugares, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, se ubicó en el segundo puesto con un 68.3% de percepción positiva y un 27.9% de rechazo. Le siguen Luis Abinader (República Dominicana) con 51.9% de favorabilidad y 42.5% de imagen negativa, y Laura Fernández (Costa Rica), quien alcanza un 51.% de respaldo y un 43.3% de desaprobación.

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Por su parte, Abelardo de la Espriella (Colombia) obtiene un 49.7% a favor y 47.0% en contra, situándose por encima de Daniel Noboa (Ecuador), con un 47.5% positivo y 46.9% negativo. Keiko Fujimori (Perú) registra 46.3% de apoyo y 50.8% de desaprobación, seguida de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), con 45.3 % y 50.5% respectivamente.

Los lugares medio e inferior de la tabla siguieron el siguiente orden de valoración:

Nasry Asfura (Honduras): 44.1% aprobación / 53.9% desaprobación

Santiago Peña (Paraguay): 42.9% aprobación / 52.7% desaprobación

Rodrigo Paz (Bolivia): 41.1% aprobación / 53.5% desaprobación

José Antonio Kast (Chile): 38.8% aprobación / 56.8% desaprobación

José Raúl Mulino (Panamá): 36.5% aprobación / 58.9% desaprobación

Javier Milei (Argentina): 36.1% aprobación / 59% desaprobación

Daniel Ortega (Nicaragua): 35.7% aprobación / 60.3% desaprobación

Yamandú Orsi (Uruguay): 35.2% aprobación / 62.1% desaprobación

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Bernardo Arévalo (Guatemala): 31% aprobación / 63.1% desaprobación

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Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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