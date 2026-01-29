Comandantes de Putin torturan a soldados rusos acusados de deserción

Según informes, los comandantes militares rusos ataron a un par de soldados acusados de deserción y de no seguir órdenes a un árbol y les arrojaron montones de nieve por la garganta, todo mientras los reprendían cerca de la línea del frente.

Las impactantes imágenes de video, obtenidas por East2West, muestran a dos soldados atados a árboles, prácticamente sin ropa, en un frío adormecedor.

Ambos hombres se disculpan ahogadamente por su supuesta desobediencia, pero los gritos de uno de ellos quedan amortiguados cuando un oficial superior le mete a la fuerza un trozo de nieve en la boca.

“Querían irse de sus puestos y no seguir órdenes”, ladra un comandante.

—Come, maldita p*** —espeta mientras los hombres siguen suplicando.

“Lo siento, no volverá a suceder”, grazna un soldado, que estaba colgado boca abajo.

Los hombres supuestamente no lograron llegar al destino al que les ordenó el comandante, aunque no está claro dónde ni por qué.

El comandante ruso da un golpe más y comienza a insultarlos por su supuesta rebelión.

Las imágenes filtradas de los castigos inhumanos aparecen en medio de meses de conversaciones de paz destinadas a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que no retiraría sus tropas a menos que Ucrania cediera parte de su territorio, la misma tierra que los ucranianos han luchado por conservar durante toda la guerra.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechazó la exigencia de Putin.

«No tenemos derecho a ceder nada, ni bajo nuestras leyes, ni bajo el derecho internacional, ni bajo la ley moral», declaró Zelenski a la prensa en diciembre. «Rusia, por supuesto, insiste en que cedamos territorio. Nosotros, por supuesto, no queremos ceder nada; eso es precisamente por lo que luchamos, como bien saben».

War Archive, un canal de Ucrania, explicó que la tortura vista en el video es consistente con los “métodos actualizados” que utiliza el ejército ruso contra aquellos “que se negaron a participar en un asalto”.

Nevzorov Telegram, otro medio ucraniano, explicó que los generales rusos siguen presionando incluso cuando los soldados comienzan a arrastrarse y han recurrido a inventar “nuevos tipos de tortura para su personal”.

“Rusia convierte a la gente en ganado, porque solo los animales obedecen órdenes sin decir palabra. La granja de Orwell: esta es la Rusia de Putin”, declaró el canal ucraniano Butusov Plus.

Rusia lanzó más ataques nocturnos en Járkov y Odesa durante el fin de semana, dejando sin electricidad a aproximadamente el 80% de la segunda ciudad de Ucrania y dejando a muchos sin calefacción mientras las temperaturas caen a cero.

El gobernador de Járkov, Oleh Syniehubov, dijo que los equipos están trabajando activamente “para eliminar todas las consecuencias negativas” que surgieron de la cobarde huelga.

Al menos 44 personas, incluidos niños y una mujer embarazada, resultaron heridas en los dos ataques.