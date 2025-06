Comienza en EU la temporada de huracanes del Atlántico con más actividad y menos fondos

Así también, NOAA indica que debido al “mayor contenido de calor” este da “más energía para impulsar el desarrollo de las tormentas”, en tanto que, los vientos más débiles posibilitan que “las tormentas se desarrollen sin interrupciones”.

Ken Graham, quien es el director del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA afirmó que “en mis 30 años en el Servicio Meteorológico Nacional, nunca hemos contado con modelos y sistemas de alerta tan avanzados para monitorear el clima”, siendo así continúa Graham “este pronóstico es un llamado a la acción: estén preparados. Tomen medidas proactivas ahora para elaborar un plan y reunir suministros para asegurarse de estar listos antes de que se presente una tormenta”.

AUMENTAN LOS RIESGOS Y LA VULNERABILIDAD

Esta estimación dada a conocer para 2025 llega tras una temporada en 2024 que también fue mayor a lo acostumbrado, con 18 tormentas y 11 huracanes, incluidas cinco que golpearon Estados Unidos, siendo Helene como el mayor de ellos, debido a que dejó más de 200 muertes en regiones del sur, como Georgia, Florida y Carolina del Norte.

Michael Brennan quien es el director del NHC, enfatizo que la actividad ha sido “muy activa” durante los últimos 30 años, por lo que reiteró que “no importa realmente lo que diga el pronóstico de la temporada, pues hay riesgos de impacto cada año”, como lo demuestran los 10 huracanes que tocaron tierra en algún país del Atlántico en 2024.

Asimismo, hay un incremento de la población que reside en las costas, por lo que, “aun si los pronósticos y la información mejoran, persiste o incluso hay más vulnerabilidad, porque la gente continúa mudándose a áreas propensas a los huracanes”, adviertió Brennan.

TORMENTA POLÍTICA

Esta temporada de huracanes inicia en torno a la tormenta política que se desató debido a la aprobación que se dio hace 10 días en la Cámara de Representantes del conocido como el “gran y hermoso proyecto de ley” impulsado por Donald Trump, en el que se incluye un recorte de alrededor del 30 % anual a la NOAA y de 646 millones de dólares a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).

En respuesta, tanto los directivos de la NOAA como los del NHC han reiterado ante los medios que estos recortes no afectan su funcionamiento y que cuentan con el personal completo para poder afrontar los ciclones, no obstante FEMA reconoció que no está lista en un documento que fue filtrado a los medios en mayo.

Es por esta razón que los demócratas promueven una enmienda que tiene como objetivo imposibilitar el recorte de las agencias climáticas y de FEMA, por lo pronto el presupuesto aún debe pasar el Senado.

”Cortar fondos para el pronóstico del clima no hace al gobierno más eficiente, solo hace más inseguros a los estadounidenses”, explicó el congresista floridano Jared Moskowitz, quien es el líder esta iniciativa, en un pronunciamiento en sus redes sociales.

Con información de la Agencia EFE y NOAA.