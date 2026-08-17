¿Cómo la guerra en Irán está amenazan la educación de millones de niños en el mundo?

KAMPONG PRAHOK, COMBOYA- Sou Sreynich sueña con convertirse en maestra. Pero sabe que está muy atrasada. La niña de 13 años entró por primera vez a un aula a los 10, una edad en la que la mayoría de los niños camboyanos ya llevan años en la escuela. Su madre esperó hasta que tuviera edad suficiente para nadar, por temor a que la embarcación hacia la escuela pudiera volcarse, una decisión conocida para muchos padres en el Tonle Sap de Camboya, el mayor lago de agua dulce del Sudeste Asiático. Ahora, el precio de la gasolina se ha disparado por la guerra de Irán, una carga adicional. A diferencia de los cierres totales de escuelas durante el COVID-19, el impacto de la guerra de Irán en la educación es menos visible. Pero está golpeando primero y con más fuerza a las familias más pobres. El alza vertiginosa del combustible está encareciendo el traslado de niños y maestros a la escuela, y también dificulta que los gobiernos financien la educación, mientras los presupuestos nacionales se ven estrechados.

En el lago, desplazarse a cualquier parte siempre ha significado navegar por el agua. El cambio climático lo está haciendo más difícil, con inundaciones y sequías cada vez más impredecibles. Los maestros de su escuela cuentan que 10 estudiantes se han ahogado a lo largo de los años. Si la guerra continúa, podría empujar a hasta 23,4 millones más de niños como Sreynich a la pobreza para finales de año, según un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Cerca del 80% de esos niños estarían en África y Asia. La mayoría de las mañanas, una lancha a gasolina avanza trabajosamente por Kampong Prahok, conducida por estudiantes que a menudo no son mayores que quienes suben a bordo. Se acercan a casas flotantes, mientras compañeros con uniformes impecables trepan para subir, con cuidado de mantener secas sus mochilas.

Como la mayoría en Tonle Sap, la familia de Sreynich depende de la pesca para sobrevivir. Ganan algo de dinero recogiendo chiles y eviscerando pescado para otras personas. El aumento del precio del combustible por la guerra de Irán significa que la familia no puede permitirse viajar a aguas más profundas, donde hay más peces. Cuando el dinero escasea, Sreynich falta uno o dos días a la escuela para trabajar junto a sus padres. Teme cada ausencia. “Quiero terminar mis estudios”, manifestó. Niños vulnerables, los más en riesgo Para las familias que ya viven al límite, los efectos de la guerra están obligándolas a tomar decisiones difíciles: si pagar comida, combustible, alquiler y electricidad, o mantener a cada niño en la escuela. “La guerra de Irán probablemente va a obligar a millones de niños a dejar la escuela y podría forzar a millones de niños a tomar la decisión de no inscribirse desde el principio”, dice Sabrina Hervey, de la fundación Education Above All, con sede en Qatar.

Algunos niños en el Sudeste Asiático están abandonando la escuela para trabajar. Ly, de 16 años, y su hermana Nhi, de 13, dos de nueve hijos de una familia pesquera en la escarpada costa norte de Vietnam, han ido y venido de la escuela durante mucho tiempo mientras la familia luchaba por llegar a fin de mes. Se las identifica solo por sus nombres de pila debido a las leyes vietnamitas que protegen a menores vulnerables.