¿Cómo líderes europeos consiguen el apoyo de Trump para presionar a Putin por un alto el fuego en Ucrania?

Trump respondió a la llamada, no obstante “ aún eran poco más de las 7:00 a. m. en Washington, y accedió a apoyar las demandas europeas, según dos funcionarios con conocimiento del asunto ”, precisa Politico.

Esencialmente, prosigue Burchard, Trump, apoya “l as demandas europeas y también está dispuesto a contribuir a la implementación y supervisión de un posible alto el fuego; al menos eso es lo que afirma la parte europea ”.

KIEV- De acuerdo a el artículo de Hans von der Burchard titulado “European leaders win Trump’s support to pressure Putin on unconditional ceasefire”, publicado en el diario estadounidense Politico , “críticamente”, Donald Trump, dio su respaldo a “las demandas europeas ” y, además, el mandatario de Estados Unidos “ está dispuesto a contribuir a la implementación y supervisión de un posible alto el fuego; al menos eso es lo que afirma la parte europe a”.

En tanto que, el canciller alemán, Friedrich Merz expresó en una conferencia de prensa en Kiev “estamos agradecidos de que el presidente estadounidense apoye plenamente nuestra iniciativa». Posteriormente, en declaraciones separadas a la prensa alemana, añadió que «el gobierno estadounidense se ha comprometido a supervisar el alto el fuego”.

RECHAZA EL KREMLIN UNA TREGUA DE 30 DÍAS

El Kremlin tomó la decisión de rechazar la tregua de 30 días propuesta por Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro polaco, Donald Tusk y el canciller alemán, Friedrich Merz; al considerar como “inadmisibles” las amenazas de sanciones en caso de no declarar hoy lunes un alto el fuego.

“Tal lenguaje de ultimátum es inadmisible. No se puede hablar con Rusia con ese lenguaje”, precisó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

“Nosotros estamos decididos a buscar seriamente la vía para un arreglo pacífico duradero”, añadió Peskov.

TE PUEDE INTERESAR: Cerca de 40 países avala la creación de un tribunal para juzgar la invasión rusa a Ucrania

Por su parte, Putin no rechazó abiertamente un posible alto el fuego, sin embargo, tampoco lo apoyó, argumentando que Kiev había violado las anteriores treguas; asimismo, el presidente ruso rechazó los “ultimátum” lanzados por los europeos y propuso que se lleven acabo negociaciones directas, y no descartó que en Estambul se pudiera logar llegar a un acuerdo de tregua real “que sea respaldada no sólo por Rusia, sino también por la parte ucraniana”.

“Este sería el primera paso para una paz duradera y firme, y no el prólogo para la continuación del conflicto tras el rearme y una nueva movilización del Ejército ucraniano”, concluyó Putin.

UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS ALISTAN NUEVAS SANCIONES CONTRA RUSIA

La UE dio a conocer hoy que se está coordina con Estados Unidos para que respalde en la medida que le sea posible nuevas sanciones a Rusia, e reiteró en que Moscú debe aceptar un alto el fuego para negociar la paz con Ucrania.

“En los últimos años, hemos colaborado estrechamente con Estados Unidos en la coordinación de las sanciones contra Rusia, y seguimos haciéndolo para tratar de asegurarnos de que, en la medida de lo posible, las sanciones que impongamos cuenten con el apoyo de Estados Unidos”, explicó Paula Pinho, quien es la portavoz jefa de la Comisión Europea.