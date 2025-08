¿Cómo Rusia y los datos de empleo hacen que Trump muestre su lado más volátil?

Sus acciones formaban parte de un patrón en el que ha mostrado una progresiva intolerancia hacia quien no se pliega a su voluntad.

Pero el viernes, Trump, enfrentado a enemigos y hechos que no podía controlar fácilmente, mostró otra faceta de sí mismo, al responder con una intensidad desproporcionada y una marcada impaciencia.

“Creo que se ha rodeado deliberadamente de hombres y mujeres que solo le dicen ‘sí’”, dijo John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump. “Es una prueba más de que no está capacitado para ser presidente. Esta no es la forma en que un presidente responde a ninguna de estas situaciones”.

“Creo que las cifras eran falsas, igual que antes de las elecciones”, dijo Trump al salir de la Casa Blanca el viernes. “Y hubo otras veces. Así que, ¿saben lo que hice? La despedí, ¿y saben lo que hice? Lo correcto”.

La medida cimentó muchos temores de que Trump, que ya ha despedido a inspectores generales y ha instalado a leales en el Departamento de Justicia, acabaría por erradicar a los funcionarios del gobierno que comunican datos políticamente inconvenientes o los intimida para que no revelen públicamente malas noticias.

William Beach, exdirector de la Oficina de Estadísticas Laborales, quien fue nombrado por Trump durante su primer mandato, calificó el despido de “infundado” y advirtió de que sienta “un precedente peligroso”.

“Esto intensifica los ataques sin precedentes del presidente contra la independencia y la integridad del sistema estadístico federal”, dijo Beach en una declaración conjunta con otros estadísticos. “El presidente pretende culpar a alguien de noticias económicas inoportunas”.

Trump tampoco mostró mucha cautela al responder a Medvédev, quien había dicho en una publicación en las redes sociales que Trump debería imaginarse la apocalíptica serie de televisión The Walking Dead y señaló el sistema de la Unión Soviética para lanzar un ataque nuclear.

“Las palabras son muy importantes”, dijo Trump. “Y a menudo pueden tener consecuencias imprevistas. Espero que este no sea uno de esos casos”.

Bolton dijo que era el presidente quien debía mostrar más disciplina.

“Puede que ni siquiera entienda lo que hace”, dijo Bolton. “Le resulta tan natural decir barbaridades que es incapaz de pensar en las consecuencias estratégicas”.

Al haberse rodeado de ayudantes que no están dispuestos a desafiar sus impulsos, Trump no tiene restricciones para arremeter impulsivamente, dijo Bolton.

“La realidad no disuade a Trump”, dijo Bolton. “Simplemente dice lo que quiere decir”.

Los aliados de Trump dicen que está haciendo exactamente lo que dijo que haría durante la campaña: utilizar su poder y reclutar ayudantes leales para implementar una agenda que prometió. Afirman que su falta de vacilación al hablar en público resulta refrescante para los estadounidenses. Y argumentan que simplemente utiliza todos los poderes que la Constitución otorga al presidente.

Pero Trump ha demostrado una y otra vez en su segundo mandato que está dispuesto a utilizar las herramientas del gobierno federal para saldar sus propios agravios personales y sus cuentas políticas.

A principios de semana, Trump impuso sanciones —una opción que suele reservarse como término medio entre la diplomacia y la acción militar— a un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil que supervisa el caso contra Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil alineado ideológicamente con Trump.

Se acusa a Bolsonaro de intentar anular la votación de 2022 que lo sacó del poder, desmantelar los tribunales y otorgar poderes especiales a los militares. Después de que Bolsonaro dejara el cargo, miles de sus partidarios saquearon edificios gubernamentales en la capital de Brasil, en un episodio que se hizo eco de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense.

El hijo de Bolsonaro había estado presionando a altos funcionarios de la Casa Blanca para que impusieran sanciones al juez brasileño.

Al atacar a Powell, presidente de la Reserva Federal, Trump ha intentado acusarlo de gestionar mal una costosa renovación de la sede del banco central. Pero cuando Trump se presentó recientemente en el edificio para exponer sus argumentos, Powell, en una discreta pero notable muestra de desafío, cuestionó públicamente las cifras de costos citadas por el presidente.

El viernes, cuando las nuevas cifras de empleo sugerían que la economía se ralentiza bajo el mandato de Trump, el presidente volvió a pedir a Powell que dimitiera. c. 2025 The New York Times Company.

Por Zolan Kanno-Youngs, The New York Times.