Condenan a cadena perpetua al asesino de Shinzo Abe, vinculado con la ‘secta Moon’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El crimen, que tuvo lugar cuando el entonces primer ministro japonés participaba en un acto electoral, conmocionó al país
TOKIO- Tetsuya Yamagami, el hombre que mató con una pistola casera al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, fue condenado este miércoles a cadena perpetua, un crimen que conmocionó al archipiélago y destapó un escándalo por los vínculos entre políticos y la polémica Iglesia de la Unificación, o ‘secta Moon’.
“El crimen de esperar la oportunidad para apuntar con un arma a la víctima es despreciable y extremadamente malicioso” y “está claro que utilizar una pistola en una multitud es un crimen muy peligroso”, concluyó el presidente del Tribunal del Distrito de Nara (oeste de Japón), el juez Shinichi Tanaka, al dictar sentencia, según la cadena de televisión nipona NHK.
TE PUEDE INTERESAR: Conmociona magnicidio de Shinzo Abe a población japonesa
CADENA PERPETUA CONTRA UN ASESINO CONFESO
La sentencia del tribunal, que Yamagami recibió cabizbajo y con las manos entrelazadas según NHK, se corresponde con la petición de la Fiscalía de cadena perpetua por asesinar durante un acto electoral al primer ministro nipón más longevo en el Japón democrático, con mandatos entre 2006 y 2007, y 2012 y 2020.
Y es que la incógnita en torno al resultado del juicio que arrancó el pasado octubre, más de tres años después del suceso, se centraba en la gravedad de la sentencia, después de que el condenado se declarara culpable de los cargos principales.
La defensa de Yamagami había pedido no más de 20 años de prisión, al argumentar que su «trágica» infancia lo motivó a matar a Abe debido a los vínculos del político con la Iglesia de la Unificación. Un controvertido grupo religioso responsable, según el condenado, de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota.
“Lamentamos que no se hayan aceptado nuestras reclamaciones” de una sentencia menor, afirmaron los abogados de Yamagami en declaraciones recogidas por el diario japonés Asahi, que no descartaron apelar el veredicto.
UN “PUNTO DE INFLEXIÓN” PARA LA VIDA
Akie Abe, la viuda del ex primer ministro, afirmó que la sentencia de hoy supone el fin de “los largos días” desde la repentina muerte de su esposo. La viuda expresó además su deseo de que el condenado «reconozca lo que ha hecho y expíe el crimen de quitarle la vida a mi esposo», y prometió seguir “mirando hacia delante” y vivir “cada día al máximo”.
Akie llegó a asistir el pasado diciembre a una vista del juicio, aunque no se acogió a su derecho a interrogar a Yamagami en virtud a un sistema que permite a víctimas o familiares cuestionar a los acusados en casos graves.
Abe fue asesinado en Nara durante un acto electoral, y el portavoz gubernamental nipón, Minoru Kihara, hizo por su parte un llamamiento a garantizar la seguridad durante las elecciones.
“Las elecciones son la base de la democracia, y es necesario que la campaña no se vea obstaculizada por la violencia y que la seguridad ciudadana esté debidamente protegida”, dijo, mientras el país se dispone a celebrar unas elecciones generales anticipadas el 8 de febrero.
ESCRUTINIO DE LA “SECTA MOON”
Además de conmocionar al mundo, el crimen destapó un escándalo por los vínculos de algunos miembros del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) con la Iglesia de la Unificación.
La motivación del asesino para cometer el crimen fue denunciar los supuestos vínculos del exmandatario con el grupo religioso, y alegar que la secta llevó a su familia a la bancarrota.
TE PUEDE INTERESAR: A un año de su muerte, cientos de japoneses le rinden tributo a Shinzo Abe
El magnicidio hizo que muchas víctimas del credo en Japón sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.
Fundada por el fallecido reverendo Sun Myung Moon en 1954 en Corea del Sur, donde es objeto de un creciente escrutinio por sus donaciones a políticos, la agrupación es conocida por sus bodas masivas. Entre los puntos que investigó el Gobierno japonés están las ‘ventas espirituales’ con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados.
Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la ‘secta Moon’ como organización religiosa, y el Gobierno de Corea del Sur ha multiplicado en las últimas semanas sus críticas contra el grupo mientras estudia prohibirlo.
¿QUÉ ES LA “SECTA MOON”?
Los supuestos vínculos del exprimer ministro japonés Shinzo Abe con la Iglesia de la Unificación, conocida también como ‘secta Moon’, fueron la motivación del autor confeso del magnicidio, cuya condena a cadena perpetua este miércoles ha vuelto a poner el foco sobre el controvertido grupo, originario de Corea del Sur.
El Tribunal del Distrito de Nara (oeste de Japón) condenó este miércoles a Tetsuya Yamagami, de 45 años, a cadena perpetua por asesinar con un arma casera en 2022 al primer ministro nipón más longevo en el Japón democrático, con mandatos entre 2006 y 2007, y 2012 y 2020.
El crimen, que tuvo lugar cuando Abe participaba en un acto electoral, sacudió a la nación. La motivación del asesino para cometerlo, al denunciar los supuestos vínculos del exmandatario con la Iglesia de la Unificación y alegar que esta llevó a su familia a la bancarrota, aumentó el interés sobre el grupo.
LA CONTROVERTIDA “SECTA MOON”
Conocida también como ‘secta Moon’, los orígenes de la Iglesia de la Unificación datan de 1954. Fue entonces cuando Sun Myung Moon, nacido en 1920 bajo el nombre de Moon Yong-myung en lo que es hoy Corea del Norte, fundó en Seúl la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.
El grupo comenzó a expandirse a lo largo de los años 60 con la apertura de templos en países como Japón o EE.UU.
Un rápido crecimiento al calor de las proclamas del reverendo, que pasó casi tres años en un campo de trabajo del régimen de Kim Il-sung antes de ser liberado durante la Guerra de Corea, de ser el nuevo mesías, después de que Jesucristo se le apareciera en su adolescencia y le pidiera que terminara su labor en la tierra.
Un tribunal estadounidense condenó al reverendo por evasión fiscal a año y medio de cárcel en 1982, mientras que la desintegración de la URSS llevó a la iglesia a refundarse en 1994 bajo el nombre de Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo y a suavizar sus posturas políticas.
Tras la muerte de Moon en 2012, el grupo, que llegó a asegurar en su momento que contaba con tres millones de fieles en todo el mundo, se fraccionó debido a las disputas entre la viuda del reverendo, Han Hak-ja, y varios de los 15 hijos del matrimonio.
INFLUYENTE EN JAPÓN Y VETADA TRAS EL ASESINATO DE ABE
La rama japonesa del movimiento original fue objeto de un intenso escrutinio público en Japón después de que Yamagami destapara importantes conexiones entre la escena política nacional y el grupo.
El magnicidio hizo además que muchas víctimas del credo en el país sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.
Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la ‘secta Moon’ como organización religiosa, aunque el grupo apeló la decisión y el proceso judicial continúa.
El escrutinio en Japón ha desatado también una ola de críticas sobre la ‘secta Moon’ por parte del Gobierno de su Corea del Sur natal.
Hace apenas una semana, el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, hizo un llamado público a «erradicar» las «pseudorreligiones» mientras las autoridades investigan a la Iglesia de la Unificación y a otros grupos.
Mientras, la líder de la ‘secta Moon’, Han Hak-ja, es investigada por su presunta implicación en sobornos a políticos, y las autoridades surcoreanas han llevado a cabo diversas redadas en instalaciones clave de la agrupación religiosa.