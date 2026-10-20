Conoce a Xavier Becerra, hijo de una familia mexicana, que busca gobernar California frente a Trump

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    Conoce a Xavier Becerra, hijo de una familia mexicana, que busca gobernar California frente a Trump
    El candidato demócrata que encabeza las encuestas en la contienda por la Gobernación de California, Xavier Becerra, se encamina a hacer historia como el primer gobernador latino de California en más de 150 años. EFE/Omar Alonso

El próximo 3 de noviembre, Becerra podría nuevamente hacer historia al convertirse en el primer gobernador latino de California en más de 150 años

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA- Xavier Becerra, que se encamina a hacer historia como el primer gobernador latino de California en más de 150 años, advierte en entrevista con EFE que Donald Trump “siempre encuentra la manera de causar daño” y promete hacerle frente desde la experiencia de haber crecido en una familia inmigrante y mexicana de clase trabajadora.

Becerra, (Sacramento, California, 68 años) se proyecta como el seguro ganador de la Gobernación de California, según la última encuesta de Activote que lo sitúa con un 62.8 % de apoyo entre los votantes probables, frente al 37.2 % de Steve Hilton, el candidato republicano y amigo del mandatario estadounidense.

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”Este señor (Trump) siempre encuentra modos de hacer daño en cualquier lugar. Así que no dudo de que durante el tiempo que yo empiece la gobernatura va a estar tratando de hacer daño”, aseguró en un encuentro en Los Ángeles.

Pero para el demócrata, la clave está en “saber cómo luchar” contra las políticas de Trump que afecten a las comunidades, una capacidad que en parte vincula con su trayectoria política: más de 24 años en la Cámara de Representantes, su paso como primer latino por la Fiscalía General de California (2017-2021) y su gestión como secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (2021-2025).

EL HIJO DE INMIGRANTES MEXICANOS Y OBREROS

El próximo 3 de noviembre, Becerra podría nuevamente hacer historia al convertirse en el primer gobernador latino de California en más de 150 años. Al preguntarle si esto representa un desafío adicional, responde que el verdadero reto está en cambiar el rumbo del estado desde la experiencia de quienes, como sus padres, han tenido que luchar para salir adelante.

$!El candidato a gobernador de California, Xavier Becerra en una conferencia de prensa sobre la crisis de asequibilidad de la vivienda en California, en Long Beach.
El candidato a gobernador de California, Xavier Becerra en una conferencia de prensa sobre la crisis de asequibilidad de la vivienda en California, en Long Beach. AP/Jae C. Hong

”Lo que cambia es la dirección del estado bajo alguien que es hijo de migrantes, hijo de familia obrera, hijo que tuvo que luchar para ser el primero en ir y conseguir un grado de una universidad”, explica.

Esa historia familiar, añade, le ha dado una visión clara de las prioridades del Estado Dorado, como se le conoce a California: gobernar en beneficio de la clase trabajadora, un enfoque que, sostiene, también podría contribuir al bienestar del resto del país.

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”Viendo mis padres trabajar bien duro, siempre teniendo los retos frente de ellos y que cumplieron, así que yo tengo que cumplir sabiendo que va a haber mucho reto: Donald Trump, los incendios, el costo de la energía”, señala.

California es el estado más poblado de EE.UU. con 39,5 millones de habitantes, de los cuales el 41 % es latino. Desde 2025 han sido de los más afectados por las redadas migratorias de la administración Trump.

NO ES INMIGRANTE

Pero esa historia familiar se ha convertido en motivo de controversia durante la campaña. Hilton, nacido en el Reino Unido, cuestionó el relato de Becerra como “hijo de inmigrantes”: su madre, María Teresa, es inmigrante mexicana originaria de Jalisco, pero su padre, Manuel, nació en Sacramento y creció en Tijuana, por lo que era ciudadano estadounidense de nacimiento.

$!El candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra participa en una reunión pública en Sacramento el lunes 11 de mayo de 2026.
El candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra participa en una reunión pública en Sacramento el lunes 11 de mayo de 2026. AP/Rich Pedroncelli

”Perdí todo respeto para mi contrincante Steve Hilton, cuando atacó a mi papá... porque la familia se tuvo que ir a México porque los americanos no querían darle trabajo a mi abuelo. Me da rabia porque no conoce al inmigrante. Steve Hilton, un inmigrante, no conoce al inmigrante de California y quiere ser gobernador”, reprochó el demócrata.

La controversia sobre sus raíces familiares enlaza con otra de las prioridades que Becerra plantea para California: fortalecer los vínculos con México, no solo por su historia personal, sino también por la importancia económica y comercial de la relación bilateral.

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Para el demócrata, California, la cuarta economía del mundo, tiene mucho que ganar de una cooperación más estrecha con su vecino del sur.

”Así que para mí no solo porque soy hijo de herencia mexicana, pero porque sé la importancia de México para California. Vamos a crecer eso, ese enlace y hacer más fuerte esa relación”, indicó.

ENCARAR A TRUMP

Sus críticos han cuestionado que haya centrado parte de sus discursos de campaña en atacar a Trump. Sin embargo, Becerra defiende que son las medidas implementadas por la Casa Blanca las que están afectando al país y en especial a la clase trabajadora, por lo que asegura que no se quedará callado.

”Nada es fácil cuando uno tiene a Donald Trump en la presidencia haciendo todo más costoso... lo que tenemos que hacer es luchar contra la locura que viene de Washington”, puntualizó.

Por Ana Milena Varón, Agencia de Noticias EFE.

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