Corte de apelaciones rechaza plan de Trump de frenar fondos para empleados de salud mental escolar

/ 5 diciembre 2025
    La secretaria de Educación, Linda McMahon, habla con periodistas en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca, el jueves 20 de noviembre de 2025, en Washington. AP.

El programa de salud mental fue financiado por el Congreso después del tiroteo escolar de 2022 en Uvalde, Texas

SAN FRANCISCO.-Una corte federal de apelaciones rechazó la solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para detener una orden que le exigía liberar millones de dólares en subvenciones destinadas a abordar la escasez de trabajadores de salud mental en las escuelas.

El programa incluía subvenciones destinadas a ayudar a las escuelas a contratar más consejeros, psicólogos y trabajadores sociales, con un enfoque en las áreas rurales y desatendidas del país.

Sin embargo, el gobierno de Trump se opuso a aspectos de los programas de subvenciones que tocaban el tema de la raza, argumentando que eran perjudiciales para los estudiantes y comunicó a los beneficiarios que no recibirán fondos después de diciembre de 2025.

La jueza federal de distrito Kymberly K. Evanson falló en octubre que la decisión del gobierno de cancelar las subvenciones para la salud mental en las escuelas era arbitraria y caprichosa.

El Departamento de Educación de Estados Unidos y la secretaria de Educación, Linda McMahon, solicitaron una suspensión de emergencia y el jueves, un panel de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito denegó esa moción.

El panel escribió en su fallo que el gobierno no había demostrado que tendría éxito basándose en sus afirmaciones de que la corte de distrito no tiene jurisdicción o que sufrirá un “daño irreparable en ausencia de una suspensión”.

Fue durante el gobierno de Joe Biden que el Departamento de Educación priorizó otorgar el dinero a los solicitantes que mostraran cómo aumentarían el número de consejeros de diversos orígenes o de comunidades directamente atendidas por el distrito escolar.

El gobierno de Trump señaló en un comunicado después del fallo en octubre que las subvenciones se usaron “para promover ideologías divisivas basadas en la raza y el sexo”.

El fallo preliminar de Evanson, jueza de la Corte Federal de Distrito en Seattle, se aplica sólo a algunos beneficiarios en los 16 estados liderados por demócratas que impugnaron la decisión del Departamento de Educación.

En el condado Madera, California, por ejemplo, el fallo restaura aproximadamente 3.8 millones de dólares. En el condado Marin, California, restaura ocho millones de dólares.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

