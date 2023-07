¿Cuándo se harán evidentes los efectos económicos del calor extremo en Europa y Estados Unidos?

Un análisis realizado por investigadores asociados con la organización Center for Economic Policy Research reveló que en Europa, Francia, Italia, España, Rumania y Alemania han sido más afectados por desastres relacionados con el clima en los últimos 20 años . Sin embargo, los países de Europa central y oriental se han visto afectados cada vez más por problemas climáticos .

Esta situación agravó la presión sobre el gasto público, ahora que se insta a los gobiernos a remplazar infraestructura dañada y ofrecer subsidios y ayudas . El análisis destaca que los ingresos fiscales podrían encogerse también cuando el cambio climático cause interrupciones en la actividad económica .

La Unión Europea calcula que las pérdidas económicas relacionadas con el cambio climático aumentarán significativamente en el futuro , aunque subrayó que en la mayoría de los Estados miembros no existe ningún mecanismo que permita recopilar y evaluar datos relativos a este costo económico .

“ Cuando pensamos en calor extremo, tenemos la idea de que se trata de una especie de fenómeno localizado ”, señaló Justin Mankin, científico del clima de Dartmouth College y coautor del estudio. “ Las ondas de calor que sufrimos en este momento no solo son sorprendentes por su magnitud, sino por el número de personas que afectan simultáneamente ”.

Mankin indicó que, tan solo en Estados Unidos, 32 millones de personas trabajan al aire libre. Destacó que la proporción de trabajadores al aire libre es mucho mayor en los países en desarrollo. Además, el calor extremo aumenta la presión sobre las plantas eléctricas, lo que puede causar apagones escalonados e incluso provocar que se reviente el pavimento en las vías públicas.

“Construimos una economía y un conjunto de prácticas adecuadas para el clima del pasado”, explicó, “no para el que vivimos ahora”. c.2023 The New York Times Company.

Por Patricia Cohen, The New York Times.