Dan Bongino renuncia a su cargo como subdirector del FBI

Internacional
/ 17 diciembre 2025
    El subdirector del FBI, Dan Bongino, anunció que dejará su cargo en enero de 2026, luego de que el presidente, Donald Trump, adelantara poco antes a la prensa su dimisión. AP

Será en enero de 2026 cuando deje el puesto; tuvo diferencias con Bondi porque él estaba a favor de publicar más documentos de Epstein

El subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Dan Bongino, anunció este miércoles que dejará su cargo en enero de 2026, luego de que el presidente, Donald Trump, adelantara poco antes a la prensa su dimisión y señalara que Bongino desea volver a presentar su programa de radio.

“Dejaré mi puesto en el FBI en enero. Quiero agradecer al presidente Trump, a la fiscal general Bondi y al director Patel por la oportunidad de servir con propósito”, escribió Bongino en su cuenta oficial de X.

En los últimos tiempos, diversos medios estadounidenses habían reportado la ausencia de Bongino en eventos oficiales del FBI.

¿QUIÉN ES DAN BONGINO?

Bongino, expolicía y exagente del Servicio Secreto que trabajó en la oficina del expresidente Barack Obama, logró su nombramiento político en el FBI tras una carrera en el mundo de los podcast, donde apoyó abiertamente a Trump durante la campaña de 2024.

Durante su gestión, CNN reportó que Bongino tuvo diferencias con la fiscal general Bondi porque él estaba a favor de publicar más documentos relacionados con los archivos de Jeffrey Epstein.

A raíz de estos desencuentros, la fiscal general Patel anunció que habría un segundo subdirector del FBI apoyando a Bongino, Andrew Bailey, quien hasta entonces se desempeñaba como fiscal general de Missouri.

(Con información de EFE)

