Dan Bongino renuncia a su cargo como subdirector del FBI

El subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Dan Bongino, anunció este miércoles que dejará su cargo en enero de 2026, luego de que el presidente, Donald Trump, adelantara poco antes a la prensa su dimisión y señalara que Bongino desea volver a presentar su programa de radio.

“Dejaré mi puesto en el FBI en enero. Quiero agradecer al presidente Trump, a la fiscal general Bondi y al director Patel por la oportunidad de servir con propósito”, escribió Bongino en su cuenta oficial de X.

En los últimos tiempos, diversos medios estadounidenses habían reportado la ausencia de Bongino en eventos oficiales del FBI.