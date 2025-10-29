De ‘James Bond’, revelan que las mujeres espías de Putin seducen a los ejecutivos de Silicon Valley para robar sus secretos

Una ex aprendiz rusa de “sexpionaje” advierte a Silicon Valley que agentes extranjeros están usando estafas románticas e intimidad fabricada para obtener secretos comerciales, y señala señales de alerta que, según ella, los ingenieros y ejecutivos tecnológicos deberían detectar antes de quemarse.

Aliia Roza, una ex “espía sexual” rusa que desertó de su país natal después de enamorarse de un objetivo de inteligencia , dijo en una entrevista que fue entrenada por las autoridades para seducir y manipular a sus objetivos, y que comenzó a estudiar las tácticas cuando era adolescente.

Ella afirma que los espías sexuales siguen un siniestro plan diseñado para romper las defensas incluso antes de que los objetivos se den cuenta de que están siendo perseguidos.

“Ven al objetivo, necesitan obtener información”, declaró Roza. “Necesitan manipular al objetivo, sus emociones, sus sentimientos, o cualquier cosa que puedan hacer, lo harán”.

Roza respondía a un informe reciente del Times de Londres que afirmaba que China y Rusia estaban involucrados en un siniestro complot para desplegar agentes femeninas atractivas con el fin de atrapar a ejecutivos tecnológicos. Rusia y China tienen una “ventaja asimétrica”, ya que Estados Unidos no utiliza las mismas tácticas, según el informe.

Roza coincidió, afirmando que, a diferencia de los gobiernos extranjeros , Estados Unidos se esfuerza por proteger los derechos humanos. Los rusos y los chinos, afirmó, manipulan a sus objetivos de forma extremadamente nefasta y consideran a sus propios agentes como prescindibles.

Ella dijo que la manipulación sigue un guión predeterminado y, según Roza, un agente experimentado nunca se acerca a nada en frío.

“Apareces en su vida por primera vez —siete veces, para ser exactos— antes de contactarte”, dijo. “Puedes aparecer en su cafetería, en su gimnasio o simplemente seguir dándole me gusta a sus publicaciones. Cuando finalmente se conocen, su cerebro ya confía en ti”.

Una vez creada esa familiaridad, el agente atrae al objetivo.

“Empieza con un bombardeo amoroso: mensajes llenos de cumplidos, selfis, fotos en bikini”, explicó Roza. “Se hacen pasar por débiles o solos: ‘Mis padres fueron asesinados, soy estudiante, estoy en la ruina’. Esto despierta el instinto de héroe. Todo hombre quiere sentirse como el salvador”.

Luego viene lo que se conoce como la “técnica de la leche”, dijo, donde los agentes falsifican conexiones mutuas para parecer legítimos.

La cuenta falsa sigue a tus amigos o dice: “Bill es amigo de mi hermano”, así que piensas: “Vale, puedo confiar en ella”. Pero todo es inventado.

Una vez establecida la confianza, la manipulación psicológica se intensifica.

“El agente te hace dudar de ti mismo”, dijo Roza. “Te dice: ‘Tu jefe no te aprecia; tus compañeros te utilizan’. Crea un vínculo donde sientes que te entiendes, y el resto del mundo está mal”.

Finalmente, el agente comienza a realizar amenazas si no se divulga la información deseada.

“Crearán estrés: miedo a perder la relación”, advirtió Roza. “’Si no envías esta información ahora mismo, desapareceré para siempre’. Bajo esa euforia emocional, la gente renuncia a cosas que de otro modo nunca haría”.

Roza dijo que los trabajadores tecnológicos son particularmente vulnerables porque muchos están aislados y sobrecargados de trabajo.

“Puede que sean muy inteligentes y genios en lo que hacen, pero en cuanto a las relaciones de pareja... pasan mucho tiempo en la oficina”, dijo. “Hay una brecha en la interacción femenina. Y entonces es mucho más fácil para una mujer atacarte”.

Agregó que los operadores generalmente prefieren empleados solteros.

“Se enfocan en alguien soltero... que no tiene esa relación, así que, por supuesto, se convierten en objetivos muy débiles”, dijo.

Roza instó a los profesionales de Silicon Valley a analizar con atención la atención romántica repentina, especialmente cuando está combinada con preguntas inquisitivas, menciones personales y alcohol.

Roza dijo que se mudó a los Estados Unidos en 2020. Desde que se mudó a los Estados Unidos, ha obtenido su tarjeta verde.

Según el consejo de su abogado, decidió hablar abiertamente sobre su pasado como agente de inteligencia rusa para aumentar sus posibilidades de obtener un estatus legal.

Según Roza, sus misiones de inteligencia se desarrollaron principalmente en Europa y el Reino Unido, adonde la enviaban para seducir a traficantes de personas, narcotraficantes y oligarcas que tenían problemas con el gobierno ruso. Afirmó que el número total de misiones que realizó fue inferior a diez.

“Yo entablaba relaciones serias con mis objetivos, que en aquel entonces eran, digamos, criminales”, dijo Roza.

Confirmando la información publicada en el Times de Londres, Roza dijo que estas relaciones incluían “vivir juntos 24/7” e incluso el matrimonio.

“Y entonces [yo] simplemente los reportaría a mis comandantes y los llevaría, eventualmente, ante la justicia.”

Afirmó que nunca realizó ningún tipo de espionaje contra estadounidenses ni en territorio estadounidense.

Dijo que ahora está centrada en la educación pública sobre las tácticas de manipulación en el trabajo, las citas y las redes sociales.

“Mi misión es educar a la gente sobre cómo prevenir la manipulación”, dijo Roza.

Está trabajando en un libro y recientemente firmó un contrato con un estudio para producir un documental sobre sus experiencias.

Roza también se dedica a hablar en público y se ha consolidado como coach de desarrollo personal, ayudando a las personas a ganar confianza mediante algunas de las técnicas que perfeccionó durante su entrenamiento como agente de espionaje.

“Enseño a las personas a ser positivas y a centrarse en sus metas y objetivos, y a no dejarse molestar ni distraer por personas o eventos negativos o tóxicos en sus vidas”, dijo.

“Se trata, pues, de un pensamiento estratégico muy preciso.”

Recientemente apareció junto al autor superventas Neil Strauss en un podcast llamado “To Die For”, una serie de crímenes reales que explora el oscuro mundo del “espionaje sexual” ruso.

“La educación es la prevención del problema”, dijo.

Roza declaró que para los trabajadores del sector tecnológico, la mejor defensa es el escepticismo metódico: ralentizar la interacción, verificar las identidades fuera de línea y rechazar cualquier solicitud relacionada con el secreto o la urgencia.