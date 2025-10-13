De un pueblo en colina a todo Israel, lágrimas de alegría por el regreso de los rehenes aún vivos

ISRAEL- Fue un día de alegría y lágrimas en todo Israel. Familias, seres queridos y amigos esperaban nerviosos mientras Hamás comenzaba a liberar a los últimos rehenes vivos, que llevaban más de dos años cautivos en la Franja de Gaza. Para la familia de Alon Ohel era el día 738 desde que fue tomado como rehén. TE PUEDE INTERESAR: Así celebran los palestinos la liberación de prisioneros por Israel bajo acuerdo de alto al fuego Amigos del joven amante de la música se levantaron de sus asientos, vitorearon, soplaron en shofares, cuernos tradicionales que anuncian buenas nuevas, y se abrazaron cuando vieron su imagen en una transmisión en vivo entre los siete rehenes que Hamás entregó en primer lugar al Comité Internacional de la Cruz Roja el lunes por la mañana. Otros 13 rehenes fueron liberados a mediodía, lo que llevó el número final de rehenes vivos a 20. ”Esta es el mejor mañana de mi vida. Solo quiero abrazarlo”, afirmó su primo, Noam Rozen, de 24 años, antes de emocionarse hasta las lágrimas. LA ESPERA EN UN PUEBLO SOBRE UNA COLINA EN GALILEA Cientos de personas se habían reunido en el pequeño centro comunitario de este pueblo en la cima de una colina en Galilea desde antes del amanecer para uno de los días más importantes de sus vidas: la liberación programada de los últimos 20 rehenes vivos, primero al Comité Internacional de la Cruz Roja y luego al ejército israelí, como parte de un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

"Le dije a Dios hace muchos meses, 'Si Alon vuelve a casa, traigo un shofar y doy gracias por esto'", dijo Yaniv Shema Zion, quien conoce a Ohel desde que era un niño pequeño. Vestidos con camisetas con imágenes de Ohel, la gente de Lavon ondeaba banderas, cantaba himnos, se abrazaba y se secaba las lágrimas antes de quedarse en silencio frente a la pantalla que mostraba imágenes proyectadas de la liberación en Gaza. "Conociendo a Alon, no había posibilidad de no recuperarlo con nosotros", expresó su tía, Nirit Ohel, aunque agregó que la familia todavía está preocupada por su salud. Alon Ohel tenía metralla en su ojo desde el ataque del 7 de octubre de 2023 al refugio antiaéreo en el sur de Israel donde había buscado cobijo. DÍAS INTERMINABLES EN CADENAS Ohel fue secuestrado en el festival de música Nova desde un refugio antiaéreo móvil junto con Hersh Goldberg-Polin, un estadounidense-israelí que fue asesinado en cautiverio en agosto de 2024. Eli Sharabi, otro rehén retenido con Ohel y liberado en un alto el fuego anterior, dijo que los mantenían encadenados, con solo un pan de pita mohoso al día como alimento. Ohel se convirtió en un símbolo de la crisis de los rehenes debido a su habilidad para tocar el piano. Por iniciativa de su madre, aparecieron pianos en su honor por todo el país, incluso junto al ayuntamiento de Jerusalén y en la plaza de Tel Aviv dedicada a los rehenes. "Ella quería que la gente tocara y, a través de ello, enviara su amor a él", comentó Nirit Ohel. LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LOS REHENES El destino de los 251 rehenes tomados por milicianos liderados por Hamás en el ataque al sur de Israel hace poco más de dos años ha pesado en todos los aspectos de la vida diaria en este país. Hay carteles y pegatinas de rehenes pegados por todas partes, desde paseos marítimos hasta paradas de autobús en el campo, y muchos israelíes han llevado cintas amarillas en sus solapas, muñecas, autos y jardines durante más de dos años. Se realizaron vigilias y protestas semanales en Tel Aviv y Jerusalén, y pequeñas comunidades como el hogar de los Ohel en Lavon, 230 familias en el norte de Galilea, se congregaron para ayudar a los familiares de los rehenes. Decenas de miles se reunieron para ver las noticias de la liberación.