De un pueblo en colina a todo Israel, lágrimas de alegría por el regreso de los rehenes aún vivos

Internacional
/ 13 octubre 2025
    De un pueblo en colina a todo Israel, lágrimas de alegría por el regreso de los rehenes aún vivos
    La gente se reúne antes de la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, en una plaza conocida como la plaza de los rehenes en Tel Aviv, Israel. Foto: AP/Emilio Morenatti

El país estalló de alegría cuando se vio al primer grupo de los últimos 20 rehenes vivos aún retenidos en Gaza ser transferidos al Comité Internacional de la Cruz Roja como parte del acuerdo de alto el fuego

ISRAEL- Fue un día de alegría y lágrimas en todo Israel. Familias, seres queridos y amigos esperaban nerviosos mientras Hamás comenzaba a liberar a los últimos rehenes vivos, que llevaban más de dos años cautivos en la Franja de Gaza.

Para la familia de Alon Ohel era el día 738 desde que fue tomado como rehén.

TE PUEDE INTERESAR: Así celebran los palestinos la liberación de prisioneros por Israel bajo acuerdo de alto al fuego

Amigos del joven amante de la música se levantaron de sus asientos, vitorearon, soplaron en shofares, cuernos tradicionales que anuncian buenas nuevas, y se abrazaron cuando vieron su imagen en una transmisión en vivo entre los siete rehenes que Hamás entregó en primer lugar al Comité Internacional de la Cruz Roja el lunes por la mañana. Otros 13 rehenes fueron liberados a mediodía, lo que llevó el número final de rehenes vivos a 20.

”Esta es el mejor mañana de mi vida. Solo quiero abrazarlo”, afirmó su primo, Noam Rozen, de 24 años, antes de emocionarse hasta las lágrimas.

LA ESPERA EN UN PUEBLO SOBRE UNA COLINA EN GALILEA

Cientos de personas se habían reunido en el pequeño centro comunitario de este pueblo en la cima de una colina en Galilea desde antes del amanecer para uno de los días más importantes de sus vidas: la liberación programada de los últimos 20 rehenes vivos, primero al Comité Internacional de la Cruz Roja y luego al ejército israelí, como parte de un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

$!Una mujer reacciona mientras se reúne para ver una emisión en vivo de la liberación de rehenes israelíes desde Gaza en Tel Aviv, Israel.
Una mujer reacciona mientras se reúne para ver una emisión en vivo de la liberación de rehenes israelíes desde Gaza en Tel Aviv, Israel. Foto: AP/Oded Balilty

”Le dije a Dios hace muchos meses, ‘Si Alon vuelve a casa, traigo un shofar y doy gracias por esto’”, dijo Yaniv Shema Zion, quien conoce a Ohel desde que era un niño pequeño.

Vestidos con camisetas con imágenes de Ohel, la gente de Lavon ondeaba banderas, cantaba himnos, se abrazaba y se secaba las lágrimas antes de quedarse en silencio frente a la pantalla que mostraba imágenes proyectadas de la liberación en Gaza.

”Conociendo a Alon, no había posibilidad de no recuperarlo con nosotros”, expresó su tía, Nirit Ohel, aunque agregó que la familia todavía está preocupada por su salud.

Alon Ohel tenía metralla en su ojo desde el ataque del 7 de octubre de 2023 al refugio antiaéreo en el sur de Israel donde había buscado cobijo.

DÍAS INTERMINABLES EN CADENAS

Ohel fue secuestrado en el festival de música Nova desde un refugio antiaéreo móvil junto con Hersh Goldberg-Polin, un estadounidense-israelí que fue asesinado en cautiverio en agosto de 2024.

Eli Sharabi, otro rehén retenido con Ohel y liberado en un alto el fuego anterior, dijo que los mantenían encadenados, con solo un pan de pita mohoso al día como alimento.

TE PUEDE INTERESAR: Captan el conmovedor momento en el que se reúnen una pareja de rehenes de Hamás tras liberación

Ohel se convirtió en un símbolo de la crisis de los rehenes debido a su habilidad para tocar el piano. Por iniciativa de su madre, aparecieron pianos en su honor por todo el país, incluso junto al ayuntamiento de Jerusalén y en la plaza de Tel Aviv dedicada a los rehenes.

”Ella quería que la gente tocara y, a través de ello, enviara su amor a él”, comentó Nirit Ohel.

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LOS REHENES

El destino de los 251 rehenes tomados por milicianos liderados por Hamás en el ataque al sur de Israel hace poco más de dos años ha pesado en todos los aspectos de la vida diaria en este país.

Hay carteles y pegatinas de rehenes pegados por todas partes, desde paseos marítimos hasta paradas de autobús en el campo, y muchos israelíes han llevado cintas amarillas en sus solapas, muñecas, autos y jardines durante más de dos años.

Se realizaron vigilias y protestas semanales en Tel Aviv y Jerusalén, y pequeñas comunidades como el hogar de los Ohel en Lavon, 230 familias en el norte de Galilea, se congregaron para ayudar a los familiares de los rehenes. Decenas de miles se reunieron para ver las noticias de la liberación.

$!Esta imagen combinada de imágenes proporcionadas por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos muestra a los rehenes israelíes que serán liberados.
Esta imagen combinada de imágenes proporcionadas por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos muestra a los rehenes israelíes que serán liberados. Foto: AP/Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos

El país estalló de alegría el lunes por la mañana cuando se vio al primer grupo de los últimos 20 rehenes vivos aún retenidos en Gaza ser transferidos al Comité Internacional de la Cruz Roja como parte del acuerdo de alto el fuego.

UN LARGO CAMINO

Es el primer paso en un largo camino hacia la sanación para los rehenes, cuyo estado no se conocía de inmediato. Se esperaba que los cuerpos de otros 28, que se cree han muerto, fueran liberados más tarde, y muchos israelíes sienten que el país no comenzará a recuperarse completamente de su trauma colectivo hasta que sus restos también sean devueltos.

Para los judíos practicantes, el lunes tuvo un significado especial.

Tanto el ataque del 7 de octubre de 2023 como la liberación de los rehenes coincidieron con la celebración del pueblo judío de la festividad de Simjat Torá, que marca el comienzo de un nuevo ciclo anual de la lectura de los rollos sagrados. Es uno de los días más alegres del calendario judío, con danzas festivas alrededor de una Torá.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El presidente de la paz?... Trump logra histórico acuerdo entre Israel y Hamas; liberan a rehenes

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando a 251 como rehenes.

En la ofensiva subsiguiente de Israel, más de 67,600 palestinos han sido asesinados en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que alrededor de la mitad de las muertes fueron mujeres y niños. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

Por Giovanna Dell’orto, The Associated Press.

Temas


Guerra en Israel
Rehenes
Liberaciones

Localizaciones


Israel

Organizaciones


Hamás

