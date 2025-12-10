¡Es falsa!, la imagen de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia saludando desde un balcón en Oslo

EFE Verifica señala que una fotografía en la que se observa a los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia saludando desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega tan solo unas pocas horas de que la política reciba el Nobel de la Paz, es un montaje que fue hecho a partir de una foto tomada 2024, no obstante a lo que aseguran los mensajes viralizados en redes sociales. Usuarios de las plataformas de redes sociales tales como X, Instagram, Threads y Facebook compartieron una imagen, en la que Machado, que está ataviada con una blusa blanca, y Urrutia, quien usa un traje y una camisa azul, en la que ambos opositores están levantan sus manos entrelazadas desde un balcón del mencionado hotel, en l que comúnmente se aloja a los premiados al Nobel. TE PUEDE INTERESAR: ¡No te dejes engañar! es falso un video en el que Trump toca la entrepierna de Clinton, fue manipulado con IA Esta deep fake circuló en las redes sociales en medio de la incertidumbre entorno a que si la líder opositora asistiría a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la paz, al que finalmente lo aceptó en nombre de su mamá, Ana Corina Sosa Machado, debido a que la laureada no logró llegar a tiempo a la ceremonia de premiación. ES UN MONTAJE EFE Verifica precisa que la fotografía compartida es falsa, tras llevar acabo “un análisis forense y varios rastreos en internet que localizan la fotografía original, tomada en una rueda de prensa en la que participaron ambos políticos en 2024. Además, ningún medio de comunicación registró dicho suceso”.

EFE Verifica, detalla que para demostrar que la imagen compartida es una deep fake, primero realizó “una búsqueda inversa de la foto en Google condujo a una serie de imágenes, publicadas por distintos medios de comunicación en 2024 (1, 2, 3 y 4) , en las que aparecen ambos políticos haciendo un gesto similar y utilizando la misma vestimenta con la que aparecen en la pieza viral”. No obstante a que se puede observar que el fondo en ambas fotografías “corresponde a un cartel blanco decorado con el logotipo del Partido Vente Venezuela y la mayor coalición opositora del país, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)”, añade EFE Verifica.

Además al hacer otro rastreo tomando como punto de partida p las mencionadas fotografías, EFE Verifica logró encontrar un artículo del medio Bloomberg, publicado en 2024, en el que aparece una imagen de ambos políticos de oposición “que coincide exactamente con la que circula en línea con el fondo del Grand Hotel”.

EFE Verifica precisa que según lo señalado por dicho medio, la autora de la imagen es Gaby Oráa y la fotografía fue tomada durante una rueda de prensa que se llevó acabo en Caracas el 29 de julio de 2024, a tan solo un día de que se celebraran las elecciones presidenciales en Venezuela. "En el repositorio fotográfico de la Agencia EFE también figuran imágenes de ese momento, en el que la líder antichavista rechazaba los resultados de los comicios presidenciales", acentúa EFE Verifica. Por otro lado, EFE Verifica describe que al hacer un análisis de la imagen le posibilitó evidenciar los errores con los que se demuestran que es falsa, entre ellos, "la diferencia de enfoques entre la foto del hotel y la de los políticos y una excesiva definición de los bordes de las siluetas de Machado y González Urrutia". Así también, un análisis de la fotografía que se hizo viral en las redes sociales, prosigue EFE Verifica, haciendo uso de una herramienta que se llama Foto Forensics, se logró descubrir que la foto de los políticos fue agregada de manera digitalmente.




