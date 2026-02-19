Declaran culpable y le dan cadena perpetua a Yoon Suk Yeol, expresidente surcoreano, por imponer la ley marcial

El decreto duró unas seis horas antes de ser levantado, después de que un quórum de legisladores lograra romper un bloqueo militar y votara por unanimidad para revocar la medida.

Mientras los legisladores se apresuraban a acudir a la Asamblea Nacional, el mandato de la ley marcial de Yoon anunció que recamaba amplios poderes, como suspender las actividades políticas, controlar los medios de comunicación y las publicaciones, y permitir arrestos sin órdenes judiciales.

La imposición de la ley marcial por parte de Yoon, la primera de su tipo en más de cuatro décadas, evocó el pasado de Corea del Sur de gobiernos respaldados por militares, cuando las autoridades ocasionalmente proclamaban decretos de emergencia que les permitían desplegar soldados, tanques y vehículos blindados en las calles o en lugares públicos como escuelas para impedir manifestaciones antigubernamentales.

El juez Jee Kui-youn de a Corte del Distrito Central de Seúl indicó que declaró culpable a Yoon, de 65 años, de rebelión por movilizar a fuerzas militares y policiales en un intento ilegal de apoderarse de la Asamblea, detener a oponentes políticos y establecer un poder sin control por un período indefinido.

El líder conservador fue destituido después de un desacertado intento de eludir a una legislatura controlada por sus oponentes progresistas al declarar la ley marcial y enviar tropas para rodear la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2024.

SEÚL- El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue declarado culpable el jueves de liderar una insurrección y condenado a cadena perpetua por su breve imposición de la ley marcial en 2024, en una dramática culminación de la mayor crisis política del país en décadas.

Yoon fue suspendido del cargo el 14 de diciembre de 2024, después de que los legisladores lo sometieran a un juicio político, y fue destituido formalmente por la Corte Constitucional en abril de 2025. Permanece bajo arresto desde julio pasado mientras enfrenta múltiples juicios penales, de los que el cargo de rebelión conlleva el castigo más severo.

LOS ABOGADOS DE YOON RECHAZAN LA CONDENA

Yoon, con el rostro inexpresivo, miró fijamente hacia adelante mientras el juez dictaba la sentencia en la misma sala donde exgobernantes militares y presidentes han sido condenados por traición, corrupción y otros delitos a lo largo de las décadas.

Yoon Kap-keun, uno de los abogados del expresidente, acusó a Jee de emitir un “veredicto predeterminado” basado únicamente en los argumentos de los fiscales y dijo que el “Estado de derecho” se había derrumbado. Dijo que hablaría con su cliente y el resto del equipo legal sobre si apelaban el fallo.

Yoon Suk Yeol dijo al tribunal que el decreto de ley marcial solo pretendía concienciar al público sobre cómo los progresistas estaban paralizando los asuntos del Estado, y que estaba dispuesto a respetar a los legisladores si votaban en contra de la medida.

Los fiscales dijeron que estaba claro que Yoon intentaba inutilizar a la legislatura e impedir que los legisladores levantaran la medida mediante una votación, acciones que excedían su autoridad constitucional incluso bajo la ley marcial.

El tribunal también declaró culpables y condenó a cinco exmandos militares y policiales implicados en hacer cumplir el decreto de ley marcial de Yoon. Eso incluyó a su exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, quien recibió una condena de 30 años de prisión por su papel central en la planificación de la medida, la movilización del ejército y ordenar a funcionarios de contrainteligencia militar que arrestaran a 14 políticos clave, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, y el actual presidente, el progresista Lee Jae Myung.

Al anunciar los veredictos de Yoon y Kim, Jee dijo que la decisión de enviar tropas a la Asamblea Nacional fue clave para su determinación de que la imposición de la ley marcial equivalía a rebelión.

“Este tribunal considera que el propósito de las acciones (de Yoon) era enviar tropas a la Asamblea Nacional, bloquear el edificio de la Asamblea y arrestar a figuras clave, incluido el presidente de la Asamblea Nacional y los líderes tanto del partido gobernante como del partido de oposición, para impedir que los legisladores se reunieran para deliberar o votar”, dijo Jee. “Está suficientemente establecido que pretendía obstaculizar o paralizar las actividades de la Asamblea para que no pudiera desempeñar adecuadamente sus funciones durante un período de tiempo considerable”.

MANIFESTANTES SE CONCENTRAN FUERA DEL TRIBUNAL

Mientras Yoon llegaba al tribunal, cientos de agentes de policía vigilaban de cerca mientras simpatizantes de Yoon se manifestaban ante el complejo judicial. Sus gritos aumentaron cuando pasó el autobús penitenciario que lo transportaba. Cerca de allí se reunieron críticos de Yoon, que exigían la pena de muerte.

No hubo reportes inmediatos de enfrentamientos importantes tras el veredicto.

Un fiscal especial ha solicitado la pena de muerte para Yoon Suk Yeol , al afirmar que sus acciones supusieron una amenaza para la democracia del país y merecían el castigo más severo disponible, pero la mayoría de los analistas prevé una condena a cadena perpetua, ya que su mal planificado intento de tomar el poder no provocó víctimas.

Corea del Sur no ha ejecutado a un condenado a muerte desde 1997, en lo que se considera ampliamente una moratoria de facto sobre la pena capital en medio de llamados a su abolición.

Jung Chung-rae, líder del Partido Democrático progresista, que encabezó el impulso para someter a juicio político y destituir a Yoon, expresó su pesar de que el tribunal no llegara a imponer la pena de muerte, al afirmar que el fallo reflejaba una “falta de sentido de la justicia”.