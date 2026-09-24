Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y una ‘transformación democrática’

En su discurso en la ONU, la presidente interina de Venezuela no fijó un plazo para la votación. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aprovechó un discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para prometer que su gobierno celebraría una votación democrática, y se comprometió a supervisar una “reforma jurídica ordenada” tras años de gobierno autoritario de su partido.

“Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General”, dijo el miércoles por la noche. “En Venezuela habrá elecciones”. Su aparición frente a líderes mundiales fue el primer discurso en persona de un jefe de Estado venezolano en la asamblea desde 2018. Su predecesor, Nicolás Maduro, se había mantenido alejado del evento de Nueva York por temor a ser arrestado. Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en la capital de Venezuela, Caracas, a principios de este año, lo que convirtió a Rodríguez en la presidenta encargada. Desde entonces, Rodríguez ha cedido un enorme poder a Washington, que ahora controla las finanzas de Venezuela y partes importantes de sus recursos. En su discurso, Rodríguez elogió un acuerdo petrolero reciente con Estados Unidos y pidió un reinicio de las relaciones internacionales, que incluye un diálogo con la vecina Guyana, una nación con la que tiene una disputa territorial. Pero Rodríguez utilizó una gran parte de su tiempo para hablarles a los venezolanos.

“La historia nos ha enseñado que algunas de las transiciones democráticas más sólidas del mundo contemporáneo no nacieron de la ruptura sino de la transformación conducida con firmeza desde las propias instituciones”, dijo. “Esa es la inspiración”. Es probable que la promesa de una elección y de una “transformación democrática” sean recibidas con escepticismo por muchos venezolanos. El partido de Rodríguez, en el poder desde 1999, pasó años moldeando y luego amañando la votación a su favor, inhabilitando a candidatos populares de la oposición y repartiendo favores a los simpatizantes del gobierno. En 2024, robó una elección ganada por el movimiento de la popular líder de la oposición María Corina Machado, según observadores independientes y el gobierno de Estados Unidos.

Como presidenta interina, Rodríguez enfrenta una enorme presión para demostrar a los venezolanos que será un agente de cambio. La pobreza y la represión continúan, y Rodríguez sabe que si no atiende las necesidades básicas, y el deseo de hablar libremente, ella y su partido corren el riesgo de perder el poder. Su gobierno ha iniciado un diálogo con sectores de la oposición que no incluyen a Machado. Esa conversación se centra en parte en reconstruir las instituciones electorales. Rodríguez habló en la sede de la ONU en Manhattan mientras su antiguo aliado, Maduro, se encuentra en una cárcel en Brooklyn, a la espera de juicio por cargos federales de narcoterrorismo. Un día antes del discurso, Rodríguez se reunió con el presidente Trump, posando con el líder estadounidense mientras este levantaba el pulgar hacia arriba. Calificó la reunión de “histórica” en una publicación en las redes sociales y dijo que los dos habían conversado sobre “el fortalecimiento de la relación bilateral” y avanzar en la cooperación en materia de energía, minería y seguridad.

Durante la reunión, Trump pidió que se llevara a cabo una nueva elección en Venezuela, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para abordar la reunión, la cual la persona describió como positiva y breve. Rodríguez respondió a Trump accediendo a una votación, según el funcionario. Apenas días antes de que Rodríguez llegara a Nueva York, una misión de la ONU encargada de investigar abusos contra los derechos humanos en Venezuela publicó un informe que decía que “el contexto actual en Venezuela es volátil y la situación social, humanitaria y de derechos humanos sigue siendo preocupante. Desde los graves hechos de enero de 2026, se han materializado algunos cambios en la conducta del gobierno venezolano, pero la política de represión se mantiene intacta en sus integrantes, estructuras e instituciones”.

Mientras Rodríguez es recibida en Nueva York, Machado ha dicho que se le sigue impidiendo ingresar a su país. La líder de la oposición salió de Venezuela el año pasado para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Aparentemente tratando de resaltar el contraste entre su libertad de movimiento y la de Rodríguez, los aliados de Machado dijeron que hizo tres intentos fallidos de entrar a Venezuela el martes.