Desafían a Trump: Canadá y Francia abren consulados en Groenlandia como muestra de apoyo a Dinamarca

Canadá y Francia abrirán consulados diplomáticos en la capital de Groenlandia el viernes, mostrando su apoyo a Dinamarca, su aliado de la OTAN, y a la isla ártica tras los esfuerzos de Estados Unidos por asegurar el control del territorio danés semiautónomo.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, viajó a Nuuk para inaugurar el consulado, que, según las autoridades, también podría impulsar la cooperación en temas como la crisis climática y los derechos de los inuit. Anand estuvo acompañada por la gobernadora general indígena de Canadá, Mary Simon.

TE PUEDE INTERESAR: Asedia sarampión a adultos jóvenes de entre 20 y 40 años en CDMX

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia dijo que Jean-Noël Poirier asumirá funciones como cónsul general del país, convirtiéndose en el primer país de la UE en establecer un consulado general en Groenlandia.

Poirier tendrá la tarea de “trabajar para profundizar los proyectos de cooperación existentes con Groenlandia en los campos cultural, científico y económico, fortaleciendo al mismo tiempo los lazos políticos con las autoridades locales”, dijo el ministerio.

Canadá había prometido abrir un consulado en Groenlandia en 2024 –antes de los recientes rumores de Trump sobre una posible toma de posesión– y la inauguración formal se retrasó a partir de noviembre debido al mal tiempo.

Anand se reunió con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, en Dinamarca el jueves y publicó en redes sociales que «como naciones del Ártico, Canadá y el Reino de Dinamarca están trabajando juntos para fortalecer la estabilidad, la seguridad y la cooperación en toda la región».

Francia dice que la decisión de abrir su puesto diplomático se tomó cuando su presidente, Emmanuel Macron, lo visitó en junio.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció en enero que impondría nuevos aranceles a Dinamarca y a otros siete países europeos que se oponían a sus peticiones de que Estados Unidos se apropiara de Groenlandia, pero abandonó abruptamente sus amenazas tras afirmar que se había alcanzado un “marco” para un acuerdo sobre el acceso a este territorio rico en minerales con la ayuda del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Han trascendido pocos detalles de dicho acuerdo.

La semana pasada, comenzaron las conversaciones técnicas entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para elaborar un acuerdo de seguridad para el Ártico.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia acordaron crear un grupo de trabajo durante una reunión con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de que Trump lanzara sus amenazas arancelarias.