Desmiente grupo de rescate estadounidense que evacuó a María Corina Machado de Venezuela que Trump lo contrató

Internacional
/ 12 diciembre 2025
    Desmiente grupo de rescate estadounidense que evacuó a María Corina Machado de Venezuela que Trump lo contrató
    La líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, saluda a simpatizantes en Oslo, Noruega. Foto: EFE/EPA/Jonas Been Henrikesen

El fundador del grupo Grey Bull Rescue relata que se encontró con la opositora venezolana en altamar y logró trasladarla a un punto secreto en el Caribe donde tomó el avión rumbo a Oslo

MIAMI- Bryan Stern, el veterano de guerra de EE.UU. que dirigió la operación secreta de 15 a 16 horas para sacar por mar a María Corina Machado de Venezuela, dijo que le recomendó a la líder opositora que no regrese a su país y aseguró que “nunca” ha sido contratado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El fundador del grupo Grey Bull Rescue, con sede en Tampa (Florida), dijo al canal CBS que se encontró con ella en altamar y logró trasladarla a un punto secreto en el Caribe donde tomó el avión rumbo a Oslo para recibir este miércoles el Premio Nobel de la Paz y reunirse con su familia.

TE PUEDE INTERESAR: De Venezuela a Curazao, EU y Noruega, así fue la odisea de María Corina Machado

”Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona”, dijo Stern al canal CBS.

Reconoció que “nadie disfrutó ese trayecto, ¡especialmente María!”.

Stern subrayó al canal que Grey Bull no actúa con fondos gubernamentales. “El Gobierno de EE.UU. no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa”, afirmó.

”Yo soy el contratista especializado en extracciones, y nunca he sido contratado por Donald Trump”, dijo sobre versiones que vinculan el rescate al entorno del presidente.

El veterano desmintió que la recogida fuese en Curazao y evitó hablar sobre la fase terrestre porque, “aún tenemos trabajo en Venezuela y no queremos poner en riesgo a las personas, fuentes o métodos involucrados”.

Cuando se encontraron con Machado, relató a CBS, “todos estaban empapados. ‘Mi equipo y yo estábamos calados hasta los huesos. Ella también estaba fría y mojada. Fue un viaje muy arduo’”, dijo Stern, quien señaló que la Premio Nobel de la Paz es la persona de más alto perfil que ha extraído.

Temas


Cpc
Oposición
RESCATES

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México.

Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México
Claudia Sheinbaum sostuvo su primera conversación con el papa León XIV y lo invitó oficialmente a visitar México.

Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

Las extorsiones se concentraban principalmente en la región de La Laguna de Durango.

La red de extorsiones de ‘El Limones’ golpeó a toda la región Laguna de Durango y Coahuila
El INE aprobó el uso de urnas electrónicas en casillas especiales de Coahuila en 2026 como parte de una prueba piloto orientada a agilizar el voto, reducir el uso de papel y evaluar la digitalización electoral en México.

¿Adiós a las boletas en papel?... INE avala voto electrónico en Coahuila; Casillas especiales usarán urnas digitales en 2026
María Victoria, con 102 años, dedica un emotivo canto a la Virgen de Guadalupe durante las festividades. Conoce los detalles del homenaje y el impacto de su participación.

A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey