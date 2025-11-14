Caen nueve del CJNG: operaban talleres para esconder droga en autos y enviarla al extranjero

CDMX.- En una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), fuerzas federales detuvieron a nueve personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva dedicada a modificar vehículos y maquinaria industrial para ocultar droga con destino al extranjero. Entre los detenidos se encuentra Jorge Antonio “N”, alias “Yorch”, señalado como uno de los operadores del grupo.

La intervención se realizó tras trabajos de investigación que permitieron ubicar cinco predios en el municipio de Tonalá, Jalisco, zona identificada como punto de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En estos lugares se alteraban vehículos y maquinaria para incorporar compartimentos ocultos destinados al transporte de estupefacientes mediante rutas marítimas.

Con esta información, personal de la Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentó cinco órdenes de cateo. Las acciones derivaron en la detención de los nueve presuntos integrantes de la célula criminal.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal y 2 mil 854 kilogramos de posible marihuana. También fueron confiscados 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

Según estimaciones oficiales, los aseguramientos representan una afectación económica de alrededor de 140 millones de pesos para la célula delictiva. Las autoridades señalaron que el grupo contaba con infraestructura especializada para modificar maquinaria industrial y preparar compartimentos ocultos utilizados para el envío de drogas fuera del país.

Los nueve detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

La operación conjunta reafirma la coordinación entre Marina, FGR, SSPC, Sedena y Guardia Nacional para combatir estructuras criminales vinculadas al tráfico internacional de drogas, particularmente en zonas de influencia del CJNG. Con información de El Universal