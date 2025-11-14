Caen nueve del CJNG: operaban talleres para esconder droga en autos y enviarla al extranjero

/ 14 noviembre 2025
    Caen nueve del CJNG: operaban talleres para esconder droga en autos y enviarla al extranjero
    La célula delictiva dedicada a modificar vehículos y maquinaria industrial para ocultar droga con destino al extranjero. /FOTO: ESPECIAL

Cinco cateos en Tonalá permitieron asegurar más de tres toneladas de drogas y desarticular una célula que modificaba maquinaria y vehículos para el tráfico internacional

CDMX.- En una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), fuerzas federales detuvieron a nueve personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva dedicada a modificar vehículos y maquinaria industrial para ocultar droga con destino al extranjero. Entre los detenidos se encuentra Jorge Antonio “N”, alias “Yorch”, señalado como uno de los operadores del grupo.

La intervención se realizó tras trabajos de investigación que permitieron ubicar cinco predios en el municipio de Tonalá, Jalisco, zona identificada como punto de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En estos lugares se alteraban vehículos y maquinaria para incorporar compartimentos ocultos destinados al transporte de estupefacientes mediante rutas marítimas.

TE PUEDE INTERESAR: Desmienten ‘memorándum’ sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas

Con esta información, personal de la Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentó cinco órdenes de cateo. Las acciones derivaron en la detención de los nueve presuntos integrantes de la célula criminal.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal y 2 mil 854 kilogramos de posible marihuana. También fueron confiscados 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Organizaciones alertan nuevas formas de censura y acoso judicial contra periodistas en México

Según estimaciones oficiales, los aseguramientos representan una afectación económica de alrededor de 140 millones de pesos para la célula delictiva. Las autoridades señalaron que el grupo contaba con infraestructura especializada para modificar maquinaria industrial y preparar compartimentos ocultos utilizados para el envío de drogas fuera del país.

Los nueve detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

La operación conjunta reafirma la coordinación entre Marina, FGR, SSPC, Sedena y Guardia Nacional para combatir estructuras criminales vinculadas al tráfico internacional de drogas, particularmente en zonas de influencia del CJNG. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

