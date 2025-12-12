Diez años de la firma del Acuerdo de París, estos son sus retos

PARÍS- El Acuerdo de París fue el principal fruto de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), desarrollada en la capital francesa del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, y marcó un antes y un después ante el desafío del cambio climático.

Firmado el 12 de diciembre de aquel año, entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, un mes después de cumplido su doble criterio de ratificación: un mínimo de 55 países, que representaran al menos el 55 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI).

El objetivo más importante de la COP parisina era de hecho llegar a algún tipo de acuerdo global para encaminar al mundo hacia la reducción de los GEI e intentar frenar así el incremento de la temperatura media mundial.

Inicialmente, la aspiración era no superar los 2 ºC de subida respecto a la era preindustrial pero el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) solicitó fijar la meta en 1.5 ºC dadas las pesimistas proyecciones de sus sucesivos informes.

Financiación

El tratado se convirtió así en piedra angular de las políticas climáticas mundiales, fundamentalmente con el impulso de la UE, que han ido enfocándose cada vez más en la cuestión de la financiación: quién paga, cuánto, cómo y a quién para afrontar las consecuencias del cambio climático.

Los países del llamado Sur Global exigen a los más desarrollados que asuman una elevada factura en compensación por su historial de emisiones y éstos buscan equilibrar ese pago con las penalizaciones que supone para sus economías -y para su población, que cada vez paga una energía más cara- el aumento de regulaciones ambientales.