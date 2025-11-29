Donald Trump defiende ataques cinéticos a barcos en el Caribe y el Pacífico

Internacional
/ 29 noviembre 2025
    Donald Trump defiende ataques cinéticos a barcos en el Caribe y el Pacífico
    Donald Trump defiende ataques cinéticos a barcos en el Caribe y el Pacífico FOTO: VANGUARDIA

Después de un aproximado de 22 barcos destruidos, y 80 personas fallecidas, Estados Unidos mantiene actividad militar en el Caribe

El gobierno del presidente Donald Trump se encuentra bajo intenso escrutinio tras los informes de que el Pentágono habría ordenado matar a todos los pasajeros de un barco sospechoso de transportar drogas en el Mar Caribe durante un operativo realizado en septiembre.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió que las operaciones fueron ‘ataques letales y cinéticos’ y aseguró que todas las acciones se realizaron conforme a la ley estadounidense e internacional, con aprobación de asesores legales militares y civiles en todos los niveles de la cadena de mando.

TE PUEDE INTERESAR: Maduro acusa a Estados Unidos de ‘amenaza colonialista’ tras cierre de espacio aéreo

Según ‘The Washington Post’, el ataque inicial del 2 de septiembre dejó a dos sobrevivientes aferrados al barco. El diario afirmó que el almirante Mitch Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales (SOCOM), habría ordenado un segundo ataque para cumplir con las directrices de Hegseth y evitar que los sobrevivientes alertaran a otros traficantes sobre la operación y la carga incautada.

ABC News’ confirmó la existencia de sobrevivientes del ataque inicial, quienes fallecieron en ataques posteriores. Sin embargo, no se pudieron verificar de manera independiente las órdenes específicas de Hegseth o Bradley. En un ataque distinto, otros sobrevivientes fueron rescatados por la Marina y repatriados a Ecuador y Colombia.

Las críticas se centraron en la legalidad de las operaciones. Expertos legales recuerdan que los Convenios de Ginebra establecen que los combatientes heridos o enfermos deben ser atendidos y recogidos por cualquiera de las partes involucradas en un conflicto. Además, algunos analistas advierten que convertir operaciones de interdicción de drogas en acciones militares letales no tiene precedentes, y que Estados Unidos debería depender de fuerzas del orden para arrestar a los presuntos narcotraficantes.

El senador republicano Roger Wicker y su homólogo demócrata Jack Reed, ambos miembros del Comité de Servicios Armados del Senado, pidieron una supervisión vigorosa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Hasta la fecha, se han registrado más de 20 ataques aéreos contra buques en el Caribe y el Pacífico oriental, que habrían causado la muerte de más de 80 personas.

Trump y sus asesores sostienen que los barcos atacados estaban involucrados en narcotráfico y que la designación de los cárteles como ‘organizaciones terroristas extranjeras’ legitima el uso de la fuerza militar en estos casos.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte Trump que se considere el espacio aéreo de Venezuela ‘cerrado en su totalidad’

El debate continúa abierto, con fuertes tensiones entre la administración, el Congreso y expertos legales, sobre los límites del uso del poder militar estadounidense en operaciones de lucha contra el narcotráfico.

Temas


Amenazas
Ataques
Conflictos

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México suministró más agua de la cuenca del río Bravo el último año del ciclo quinquenal que en los cuatro años previos juntos.

EU y Texas exigen a México pagar agua faltante

Cuauhtémoc Cárdenas destacó la capacidad que tuvo su padre, el General Lázaro Cárdenas del Río, para respetar a la Oposición.

Urge Cuauhtémoc Cárdenas al Gobierno de Sheinbaum un diálogo con sus críticos
La nueva titular interina de la FGR, Ernestina Godoy, nombró como sus titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Oficialía Mayor.

Godoy hace cambios en la FGR: llegan Héctor Elizalde, César Oliveiros y Laura Gómez
Policías de la SSC rescataron a una niña de seis años golpeada y encerrada por su madre en un domicilio de la colonia Pro Hogar; la mujer fue detenida y el caso quedó en manos del Ministerio Público.

Detienen a mujer señalada de agredir y encerrar a su hija de 6 años, en Azcapotzalco: ‘Mi mamá me quería matar’
La medida forma parte de los esfuerzos para prevenir que “foráneos ilegales” utilicen el sistema financiero de EU para transferir fondos obtenidos no legalmente.

Unidad antilavado de EU actualiza alerta sobre transferencias que involucren a inmigrantes e incluye las remesas
La amenaza de Trump de detener la inmigración sería un golpe serio para una nación que durante mucho tiempo se ha definido como destino de inmigrantes. FOTO:

Trump dice que ‘pausará permanentemente’ la inmigración desde países pobres
Donald Trump habla con las tropas estadounidenses por video desde su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Advierte Trump que se considere el espacio aéreo de Venezuela ‘cerrado en su totalidad’
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración