¿Donald Trump previene el cáncer con Coca-Cola Light?

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Internacional
/ 15 abril 2026
    ¿Donald Trump previene el cáncer con Coca-Cola Light?
    ¿Trump previene el cáncer con ‘Diet Coke'? Vanguardia

El administrador de Medicare y Medicaid comparte que Trump supuestamente toma refresco de dieta como medicina.

El 15 de abril se ha difundido por las redes sociales que supuestamente el presidente Donald Trump toma refresco dietético para prevenir el cáncer.

La declaración fue compartida por el médico Mehmet Oz, administrador de los servicios de Medicare y Medicaid, durante una entrevista en el podcast ‘Triggered with Don Jr’, programa conducido por el hijo del presidente de los Estados Unidos.

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Oz reveló que Trump, supuestamente, toma ‘diet coke’ para matar a las células cancerígenas y así prevenir la formación de tumores.

Tu padre cree que la gaseosa dietética le hace bien porque mata al pasto —si lo viertes sobre él—, así que, por consiguiente, debe matar a las células cancerosas dentro del cuerpo’ le compartió Oz a Trump Junior.

Durante la charla en el podcast, el doctor Mehmet Oz compartió que ‘El otro día estábamos en el Air Force One; entré porque él quería hablar sobre algo y tenía una Fanta sobre el escritorio”, contó Oz. “Y le dije: ‘¿Me estás tomando el pelo?’. Entonces él comenzó a sonreír con cierta timidez. Y me dijo: ‘¿Sabes? Esto es bueno para mí; mata las células cancerosas’.

Las declaraciones fueron difundidas, principalmente, por The Wall Street Journal. Y se volvieron un punto de conversación durante la conferencia de prensa de la Casa Blanca, dirigida por la vocera de la administración presidencial, Karoline Leavitt.

Aunque medios y usuarios interpretaron las declaraciones de Oz como humor, otras agencias lo retomaron como un eje preocupante sobre la perspectiva de la salud del presidente Trump.

No obstante, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó que ‘creo que ya saben que el presidente tiene un gran sentido del humor. Es una de sus características menos reconocidas. Diría que le he escuchado contar esta broma antes. El Wall Street Journal debería tener mejor sentido del humor’.

Medios de información han complementado con que el presidente Trump ya había mencionado su gusto por el refresco Coca-Cola, especialmente en su versión de dieta o light. Incluso se ha llegado a mencionar que en la Oficina Oval tiene un supuesto botón para siempre suministrarse de dicha bebida.

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No obstante, especialistas reaccionaron a las declaraciones y aseguraron que dichos refrescos no curan ni previenen ningún tipo de cáncer. Agregaron que consumirlo en exceso puede ser nocivo para la salud.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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