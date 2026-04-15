¿Donald Trump previene el cáncer con Coca-Cola Light?

El 15 de abril se ha difundido por las redes sociales que supuestamente el presidente Donald Trump toma refresco dietético para prevenir el cáncer.

La declaración fue compartida por el médico Mehmet Oz, administrador de los servicios de Medicare y Medicaid, durante una entrevista en el podcast ‘Triggered with Don Jr’, programa conducido por el hijo del presidente de los Estados Unidos.

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Oz reveló que Trump, supuestamente, toma ‘diet coke’ para matar a las células cancerígenas y así prevenir la formación de tumores.

‘Tu padre cree que la gaseosa dietética le hace bien porque mata al pasto —si lo viertes sobre él—, así que, por consiguiente, debe matar a las células cancerosas dentro del cuerpo’ le compartió Oz a Trump Junior.

Durante la charla en el podcast, el doctor Mehmet Oz compartió que ‘El otro día estábamos en el Air Force One; entré porque él quería hablar sobre algo y tenía una Fanta sobre el escritorio”, contó Oz. “Y le dije: ‘¿Me estás tomando el pelo?’. Entonces él comenzó a sonreír con cierta timidez. Y me dijo: ‘¿Sabes? Esto es bueno para mí; mata las células cancerosas’.