Donald Trump tiene la intención de reunirse la próxima semana con Vladimir Putin: NYT

Internacional
/ 6 agosto 2025
    Donald Trump tiene la intención de reunirse la próxima semana con Vladimir Putin: NYT
    Tras un primer encuentro con Putin, habría una segunda reunión en la que también estaría el líder ucraniano Volodimir Zelenski. FOTO: AP

El presidente estadounidense insiste al líder ruso que termine con la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de reunirse la próxima semana con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania, aseguró el diario estadounidense The New York Times.

Tras ello, Trump celebraría una segunda reunión en la que también estaría presente el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y en la que el mandatario estadounidense fungiría como mediador, señala NYT citando a dos fuentes enteradas de los planes.

Este miércoles, Trump manifestó sus intenciones de sostener una llamada con Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La versión de The New York Times se dio a conocer luego de que el emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, sostuviera una reunión con Putin durante tres horas en Moscú, pues el viernes vence el ultimátum que Trump dio al mandatario ruso para que frene la guerra en Ucrania.

De acuerdo con la cadena Fox News, Putin mostró voluntad de mantener una reunión con Trump. El canal señala que todavía no se conoce el lugar en el que se celebraría la reunión, pues podría ser en la Casa Blanca o en un país neutral.

Estados Unidos y Rusia calificaron como satisfactorio el encuentro entre el emisario estadounidense y el líder ruso.

