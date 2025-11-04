Ucrania logra identificar la ubicación de 339 niños secuestrados por Rusia

El Servicio de Inteligencia Exterior del país ha identificado la ubicación de más de 330 niños ucranianos secuestrados, aseguró el presidente Volodymyr Zelensky a sus compatriotas

Se cree que al menos 35.000 niños ucranianos están desaparecidos desde que Rusia lanzó su invasión, secuestrados por las tropas de Moscú y obligados a participar en programas de adoctrinamiento, una medida que ha llevado al líder Vladimir Putin a enfrentar cargos por crímenes de guerra.

“Estamos proporcionando a nuestros socios listas de niños que deben ser devueltos”, dijo Zelensky el viernes. “Este es un tema delicado, con una gran cantidad de trabajo diplomático discreto en marcha”.

Ucrania está finalizando la primera lista de este tipo, que contendrá los nombres y direcciones de 339 niños, y los nombres de las personas o instituciones rusas que se cree que los secuestraron “e intentaron borrar sus identidades”, agregó Zelensky.

“He pedido a nuestra inteligencia que proporcione datos que sean indiscutibles para los rusos”, dijo Zelensky a los periodistas durante una rueda de prensa esta semana, según el Kyiv Post.

“Es crucial que los responsables afronten las consecuencias”, añadió, esperando que se impongan sanciones al Kremlin

Zelensky dijo que la lista estará lista en una o dos semanas y se compartirá con los líderes que ayudan a devolver a los niños a Ucrania.

Dos legisladores estadounidenses dijeron a principios de esta semana que estaban trabajando para celebrar audiencias en el Senado sobre el tema. Los senadores Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) y Brian Schatz (demócrata por Hawái) dijeron a The Hill que buscan que el embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, testifique.

“Esta es una verdadera atrocidad, y el gobierno estadounidense debería ayudar a establecer el registro”, dijo Schatz.

Imágenes impactantes de la televisión estatal rusa han mostrado a jóvenes ucranianos, niños y niñas, ensamblando y disparando rifles de asalto , mientras la bandera rusa y un retrato de Putin se alzaban en el fondo

Rusia incluso lanzó un catálogo de adopción distorsionado donde los niños ucranianos secuestrados eran clasificados por edad, color de ojos y número de hermanos, según la organización benéfica Save Ukraine.

Hasta septiembre, se estimaba que 1625 de los niños habían regresado a Ucrania gracias a la iniciativa Bring Kids Back UA, según Zelensky.

La primera dama Melania Trump también se ha convertido en una defensora destacada de su regreso seguro, ayudando recientemente a reunificar a niños ucranianos con sus familias a través de un “canal abierto” con el tirano ruso.