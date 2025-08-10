El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresa su lealtad a Maduro

/ 10 agosto 2025
    El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresa su lealtad a Maduro
    Autoridades policíacas de Venezuela responden a vídeo de Pam Bondi FOTO: VANGUARDIA

El 7 de agosto, la Fiscal General de los Estados Unidos, incrementó a 50 millones de dólares por información para capturar a Maduro

El 10 de agosto se reportó que, tras el anuncio de recompensa por la información para capturar al presidente Maduro, las autoridades policiacas de Venezuela contestaron.

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresó su lealtad al presidente Nicolás Maduro, luego que Estados Unidos, desde la cuenta oficial de su fiscal general, ofreciera 50 millones de dólares a cambio de información vital para su captura.

Rubén Santiago, comandante del cuerpo policial, publicó desde su Instagram lo siguiente: ‘Cuente con las armas de la Policía Nacional Bolivariana para defender la revolución’ en referencia a la lealtad que la institución busca reflejar hacia su mandatario.

En un acto vil, en un acto vulgar, que trata de mancillar la soberanía suprema que tiene Venezuela, impusieron una recompensa contra nuestro querido, amado y respetado comandante en jefe, Nicolás Maduroexpresó Santiago en redes sociales.

¿QUIÉNES SE HAN PRONUNCIADO A FAVOR DE MADURO?

Desde la notificación de la recompensa, y las acusaciones que vinculan al presidente de Venezuela con el crimen organizado, no solo de su país, sino de México, los siguientes países rechazaron las afirmaciones de los Estados Unidos:

*) Cuba

*) Bolivia

*) Irán

*) Nicaragua

Sin embargo, desde la oposición política en Venezuela, la respuesta ante las acusaciones estadounidenses, presuntamente, se mostró positiva.

María Corina Machado, líder opositora a la política chavista de Maduro, expresó cómo espera que la recompensa intensifique la resolución de conflicto político que ocurre en el país, y afirmó, que incluso espera que la recompensa haga a Maduro abandonar el territorio venezolano.

