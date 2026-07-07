El déficit comercial de EU aumentó un 42.2% en mayo hasta 77 mil 600 millones de dólares

WASHINGTON.- El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 42.2% en mayo, hasta alcanzar los 77 mil 600 millones de dólares, según publicó este martes la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).

Esto supone un aumento de 23 mil millones de dólares respecto a la cifra revisada de 54 mil 600 millones de dólares de abril.

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En mayo, las importaciones de la primera economía mundial aumentaron un 3.3% con respecto al mes anterior, hasta los 395 mil 300 millones de dólares, mientras que las exportaciones cayeron un 3.2%, hasta los 317 mil 700 millones de dólares.

El aumento del déficit de bienes y servicios reflejó un incremento de 23 mil 600 millones de dólares en el saldo negativo de bienes, hasta los 106 mil 500 millones, y un aumento de 600 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 28 mil 900 millones.

En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios disminuyó 203 mil 900 millones de dólares, o un 40.6%, frente al mismo periodo de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron 164 mil 700 millones de dólares (11.7%) y las importaciones disminuyeron 39 mil 200 millones de dólares (2.1%).

El aumento en las importaciones de bienes, por valor de 12 mil 300 millones de dólares, situándose en 317 mil millones en mayo, se debió sobre todo a crecimientos en los bienes de consumo (3 mil 500 millones) y los suministros y materiales industriales, entre ellos el crudo, con una subida de mil 500 millones de dólares, en medio de los vaivenes del mercado provocados por la guerra de Irán.

Las importaciones de servicios en el quinto mes del año aumentaron 200 millones de dólares, hasta los 78 mil 200 millones.

Por otro lado, la disminución de las exportaciones de bienes en mayo, de 11 mil 300 millones de dólares, hasta los 210 mil 600 millones, estuvo influenciada principalmente por caídas en las áreas del oro no monetario (6 mil 200 millones), gas natural (mil 100 millones) y computadoras (2 mil 100 millones).

Las exportaciones de servicios aumentaron 800 millones de dólares, situándose en 107 mil 100 millones de dólares, según el BEA.

En mayo, el déficit de EU con China se situó en 14 mil 500 millones de dólares, mientras que el que mantiene con la Unión Europa quedó en 9 mil 300 millones y el tiene con Canadá fue de 7 mil millones.

El saldo comercial negativo con México aumentó 5 mil 300 millones de dólares, situándose en 20 mil 100 millones de dólares.

El saldo con Suiza pasó de un superávit de 4 mil 400 millones de dólares en abril a un déficit de 2 mil 300 millones de dólares en mayo.

Por otro lado, el déficit con Francia disminuyó 900 millones de dólares, hasta los mil 500 millones.