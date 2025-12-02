El expresidente de Honduras sale de prisión en EU tras indulto de Trump

TEGUCIGALPA.-El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión fue liberado de prisión tras recibir el indulto del presidente estadounidense Donald Trump

El martes temprano, Ana García, esposa de Hernández, quien realizó el anuncio, agradeció a Trump por indultarlo, en un mensaje que publicó en la red social X.

“Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, afirmó García en su publicación e incluyó una foto del listado de la Oficina de Prisiones para Hernández que indicaba su liberación.

“Hoy damos gracias a Dios, porque Él es justo y su tiempo es perfecto. Gracias, señor Presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos. A todos los amigos que nos apoyaron, a quienes nunca dejaron de orar, defender la verdad y creer en la justicia: este milagro también es suyo.La verdad siempre prevalece. La justicia siempre llega”, agregó García en su mensaje en la red social.

Cabe destacar que Hernández desde que fue acusado, sostuvo en todo momento que era inocente y víctima de la venganza de los narcotraficantes que ayudó a extraditar a Estados Unidos.

El domingo, reporteros le preguntaron a Trump sobre el indulto. “Me lo pidió Honduras, muchas personas de Honduras. La gente de Honduras realmente pensó que fue una trampa, y fue algo terrible”, respondió el mandatario.

“Básicamente dijeron que era un narcotraficante porque era el presidente del país. Y dijeron que fue una trampa de la administración Biden. Y miré los hechos y estuve de acuerdo con ellos”.

El ex presidente fue arrestado a petición de Estados Unidos en febrero de 2022, semanas después de entregar el poder a la actual presidenta Xiomara Castro.

Dos años después, un tribunal federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión por aceptar sobornos de narcotraficantes para que pudieran pasar por Honduras unas 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Durante su sentencia en Nueva York, el juez federal P. Kevin Castel dijo que el castigo debería servir como advertencia para las personas “bien educadas y bien vestidas” que adquieren poder y piensan que su estatus les aísla de la justicia cuando cometen errores.