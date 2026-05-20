Trump acepta a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos

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    Trump acepta a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos
    La administración de Trump acepta al economista Roberto Lazzeri como embajador de México en EU Vanguardia

Aunque no ha fungido como diplomático, Roberto Lazzeri ha trabajado en el sector financiero público y privado

El 20 de mayo, la administración presidencial de Trump aprobó el nombramiento de Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma.

Medios de información han destacado que Lazzeri no cuenta con experiencia como diplomático. Se ha criticado su posicionamiento, ya que la relación con Estados Unidos es uno de los factores más importantes en la política actual.

Sin embargo, se debe resaltar que Lazzeri tiene experiencia en el sector financiero. Cuenta con participación en dos empresas con sede en Estados Unidos, siendo una de estas Arto Group, creada en California, pero inactiva desde 2015; y IA Music US, constituida en Delaware, la cual continúa con operaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-y-trump-el-espejismo-de-la-cordialidad-FA20755752

Durante el sexenio de Calderón, Lazzeri estuvo en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) como gerente de Estructuración de Financiamiento, encargado de la estructuración y financiamiento de deuda subnacional. En el 2020, ingresó a la Secretaría de Hacienda. Es economista, formado en la CIDE, generación 2001-2005.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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