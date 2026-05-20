Trump acepta a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos

El 20 de mayo, la administración presidencial de Trump aprobó el nombramiento de Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma.

Medios de información han destacado que Lazzeri no cuenta con experiencia como diplomático. Se ha criticado su posicionamiento, ya que la relación con Estados Unidos es uno de los factores más importantes en la política actual.

Sin embargo, se debe resaltar que Lazzeri tiene experiencia en el sector financiero. Cuenta con participación en dos empresas con sede en Estados Unidos, siendo una de estas Arto Group, creada en California, pero inactiva desde 2015; y IA Music US, constituida en Delaware, la cual continúa con operaciones.