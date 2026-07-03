El movimiento MAGA guarda silencio ante los millardos en ganancias personales de Trump

Por: Emily Davies Los 2,2 millardos de dólares que el presidente Donald Trump ha ganado a título personal durante su presidencia han sido recibidos en gran medida con silencio por parte de su base política MAGA, la cual se ha mostrado cada vez más dispuesta a rebelarse contra las medidas que consideran un abandono de sus promesas de dar prioridad a los estadounidenses comunes. Miembros de extrema derecha del Congreso, destacados comentaristas de los medios y activistas de base han criticado la guerra de Trump contra Irán y han roto abiertamente filas para exigir la publicación de los expedientes de Jeffrey Epstein. Lo han acusado de anteponer sus propios intereses a las necesidades de los votantes que lo eligieron como candidato.

Pero pocas voces de la extrema derecha alineadas con Trump lo han criticado por la magnitud de sus ganancias personales, de las que se ha informado esta semana, ni por el conflicto inherente a su condición de operador importante del sector de las criptomonedas y máximo legislador de su regulación. Algunos han descrito sus ganancias como una confirmación de la perspicacia empresarial que siempre han admirado en él.

“Nadie que haya votado por Donald Trump —un tipo con rascacielos que llevan su nombre, con un avión que lleva su nombre— sospecha de él por ganar dinero”, declaró a CNN Joe Borelli, exlíder republicano del Ayuntamiento de Nueva York y director general de Chartwell Strategy Group, una empresa de cabildeo. “Se ha pasado toda su carrera hablando de cuánto dinero gana”. Trump ganó aproximadamente 1,4 millardos de dólares gracias a los negocios de criptomonedas de su familia, según revelan los nuevos informes financieros obligatorios. Una parte importante de esa cantidad la obtuvo en 2025, cuando una empresa de inversión vinculada a los Emiratos Árabes Unidos compró casi la mitad de la principal empresa de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial. También recaudó cientos de millones de dólares con las ventas de su memecoin $TRUMP y con la venta por parte de World Liberty de sus propios tókenes digitales. Trump se beneficia de la industria de las criptomonedas y, al mismo tiempo, dicta las políticas que la configuran. Ha insistido en que no da órdenes a la gente que dirige sus empresas privadas.

Kelley Koch, presidenta de un grupo de Iowa llamado MAGA Nation, dijo que los ingresos de Trump eran prueba de su capacidad para moverse en la complicada nueva frontera de las finanzas digitales. “Vivimos en un país libre, en el capitalismo”, dijo Koch. “Es extremadamente inteligente. Es un hombre de negocios. Mis hijos siguen de cerca el bitcóin, Polymarket, Kalshi y todas estas nuevas tecnologías. Si no lo haces, te vas a quedar atrás”.

Los demócratas, sin embargo, aprovecharon la información financiera revelada para lanzar una campaña en la que acusan a Trump de corrupción, con el objetivo de resaltar el contraste entre su riqueza y la realidad económica que vive la mayoría de los estadounidenses. “Donald Trump está del lado de la clase multimillonaria”, dijo en X la representante Haley Stevens, por Míchigan, quien se encuentra en unas reñidas primarias demócratas al Senado. “No tiene ni idea de lo que es vivir de un pago del Seguro Social, y ha demostrado que no le importa”. El gobernador de California, Gavin Newsom, a quien muchos ven como candidato a la presidencia en 2028, escribió en las redes sociales que “Donald Trump es el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos”. Aunque la mayoría de los políticos republicanos guardaron silencio sobre el tema el jueves, los republicanos que se han distanciado de Trump dijeron que las revelaciones sobre sus ganancias económicas confirmaban su creencia de que había abandonado su programa populista.

La exrepresentante Marjorie Taylor Greene, quien ha roto oficialmente con el Partido Republicano, dijo que el enriquecimiento personal de Trump era una prueba más de que los votantes de MAGA tenían que abandonar el Partido Republicano. “El Partido Republicano es un desastre”, escribió en X. “El Partido Republicano se apropió de MAGA, fingió ser ‘Estados Unidos primero’ y ‘MAHA’, y luego nos traicionó a todos. Después, Trump dio el visto bueno a toda esta estafa mientras cobraba cheques de, literalmente, todo el mundo”, dijo, usando la sigla en inglés del movimiento Hagamos a Estados Unidos saludable de nuevo.