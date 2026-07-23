El papa León XIV se toma muy en serio la invitación a viajar a Ucrania

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV “se toma muy en serio” la invitación a viajar Ucrania, según explicó el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, en una entrevista publicada este jueves en los medios vaticanos tras haber visitado el país.

Sobre una posible visita a Ucrania, Gallagher afirmó: “Casi todas las personas que he conocido me han hecho esta pregunta. Mi respuesta es muy sencilla. El Santo Padre se toma esta invitación muy en serio”.

Y agregó: “Por nuestra parte, estudiaremos las condiciones para determinar el momento y los métodos más propicios para Ucrania y para la paz mundial”.