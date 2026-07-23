El papa León XIV se toma muy en serio la invitación a viajar a Ucrania

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    El papa León XIV se toma muy en serio la invitación a viajar a Ucrania
    El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus en la residencia de verano de Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia. EFE/EPA/Giuseppe Lami

Así lo expresó una entrevista publicada en los medios vaticanos el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV “se toma muy en serio” la invitación a viajar Ucrania, según explicó el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, en una entrevista publicada este jueves en los medios vaticanos tras haber visitado el país.

Sobre una posible visita a Ucrania, Gallagher afirmó: “Casi todas las personas que he conocido me han hecho esta pregunta. Mi respuesta es muy sencilla. El Santo Padre se toma esta invitación muy en serio”.

Y agregó: “Por nuestra parte, estudiaremos las condiciones para determinar el momento y los métodos más propicios para Ucrania y para la paz mundial”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/urgen-zelenski-y-papa-leon-xiv-a-una-paz-justa-y-duradera-DK16586674

Durante su visita de seis días a Ucrania, Gallagher se reunió con representantes de las instituciones, líderes religiosos y comunidades locales.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de alcanzar un alto el fuego entre las partes, el diplomático vaticano destacó la voluntad de Kiev de trabajar en esa dirección: “En estos días he visto mucha determinación por parte de Ucrania en su voluntad y capacidad para trabajar en este sentido”, explicó.

“Me resulta un poco difícil decir ahora si se podrá lograr en un plazo breve, pero debemos actuar en esta dirección”, añadió.

El papa Francisco siempre expresó que le hubiera gustado ir a Kiev, pero afirmó que realizaría dicho viaje cuando también pudiera ir a Rusia.

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