El secretario del Ejército de Trump se reúne con los rusos después de que Estados Unidos y Ucrania acordaran un plan de paz de 19 puntos

El secretario del Ejército de la administración Trump se reunió el martes con funcionarios rusos en Abu Dhabi para presentar un plan simplificado para poner fin a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que ya lleva 33 meses .

Dan Driscoll llegó a Medio Oriente después de que representantes de Washington y Kiev elaboraran un marco revisado para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Se espera que Putin rechace el plan de paz para Ucrania, lo que probablemente extendería la guerra al menos hasta después de Navidad

«Los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz», declaró un funcionario estadounidense. «Quedan algunos detalles menores por resolver, pero han aceptado un acuerdo de paz».

El nuevo plan , que se dice incluye unos 19 puntos, ya no requiere que Ucrania ceda toda su región oriental del Donbás a Rusia, uno de los elementos más polémicos del marco de 28 puntos que Driscoll presentó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski la semana pasada

En cambio, la cuestión de las reclamaciones territoriales quedará en manos del presidente Trump y Zelensky para resolverla en una fecha posterior, dijeron a The Post el lunes dos personas familiarizadas con las discusiones.

El asesor de seguridad nacional de Ucrania, Rustem Umerov, dijo el martes por la mañana que Kiev quería organizar una visita de Zelensky a Estados Unidos “en la fecha más temprana posible en noviembre para completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente Trump”.

“A última hora del lunes y durante todo el martes, la secretaria Driscoll y su equipo han estado en conversaciones con la delegación rusa para lograr una paz duradera en Ucrania”, declaró el martes el portavoz del Ejército de EE. UU., el teniente coronel Jeffrey Tolbert. “Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas. La secretaria Driscoll está estrechamente sincronizada con la Casa Blanca y el equipo interinstitucional de EE. UU. a medida que avanzan estas conversaciones”.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo a los periodistas en Moscú que el plan debía mantener los “entendimientos clave” que el tirano del Kremlin, Vladimir Putin, creía haber alcanzado con Trump en su cumbre del 15 de agosto en Anchorage, Alaska .

“Después de Anchorage, cuando creíamos que estos acuerdos ya se habían formalizado, hubo una larga pausa”, dijo Lavrov. “Y ahora la pausa se ha roto con la presentación de este documento... Por supuesto, hay toda una serie de cuestiones que requieren aclaración”.

El nuevo plan también elimina el requisito de que Ucrania renuncie a cualquier ambición de unirse a la OTAN , descrito por Putin como una de las “causas fundamentales” de su invasión de febrero de 2022

Tras las conversaciones del fin de semana entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Ginebra, Suiza, Zelensky predijo en X que Rusia intentaría “descarrilar esta oportunidad de un acuerdo y prolongar la guerra”.

“Podemos ver qué intereses están entrelazados y quién intenta debilitar nuestra posición —la de Ucrania— difundiendo desinformación e intimidando a nuestro pueblo”, dijo. “Estamos combatiendo cualquier intento de este tipo de frustrar el fin de la guerra”.

La Casa Blanca había presionado previamente para que Ucrania firmara el esquema de paz de 28 puntos antes del Día de Acción de Gracias, aunque Trump afirmó el sábado que no constituía una “oferta final”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que el marco era “un documento vivo y que respira”.

Varios funcionarios estadounidenses y ucranianos dijeron el lunes que el plan inicial equivalía a una “lista de deseos” rusa para poner fin a la guerra que tenía poca similitud con las revisiones elaboradas en Ginebra.

“Quedan muy pocos elementos de la versión original”, declaró el lunes al Financial Times el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, sobre el nuevo plan. “Hemos desarrollado un sólido consenso y podemos llegar a acuerdos en algunos aspectos”.

Durante la noche del lunes, Rusia lanzó una ola de ataques contra la capital de Ucrania, Kiev, con al menos siete personas muertas en ataques que alcanzaron edificios de la ciudad e infraestructura energética.

Rusia disparó 22 misiles de diversos tipos y más de 460 drones contra Ucrania durante la noche, escribió Zelensky en Telegram. Los ataques dejaron sin suministro de agua, electricidad y calefacción en algunas zonas de Kiev. Un vídeo publicado en Telegram mostró un gran incendio propagándose en un edificio residencial de nueve plantas en el distrito Dniprovskyi, al este de Kiev.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que 20 personas resultaron heridas. El Ministerio de Defensa ruso indicó que los ataques se dirigieron contra instalaciones militares-industriales y activos energéticos. Añadió que los ataques fueron una respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles en Rusia.

En una ola de ataques posteriores, cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a un edificio no residencial en el distrito Sviatoshynyi, al oeste de Kiev, según el jefe de la administración de la ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko.

Los países vecinos Rumanía y Moldavia informaron que un puñado de drones violaron su espacio aéreo, y uno de ellos aterrizó en suelo de los dos países

Los servicios de emergencia de Ucrania dijeron que seis personas, incluidos dos niños, también resultaron heridas en un ataque ruso a la infraestructura energética y portuaria en la región de Odesa.

Mientras tanto, un ataque con aviones no tripulados ucranianos en la región sureña rusa de Rostov mató a tres personas e hirió a otras ocho en la ciudad de Taganrog, no lejos de la frontera con Ucrania, dijo el gobernador de Rostov, Yuri Slyusar, en un comunicado en línea.

Las defensas aéreas rusas destruyeron 249 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas y la Crimea ocupada, informó el martes el Ministerio de Defensa ruso, señalando que 116 de los drones fueron derribados sobre el Mar Negro.

Fue el cuarto mayor ataque con aviones no tripulados ucranianos contra Rusia, según un recuento de Associated Press.