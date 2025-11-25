Se espera que Putin rechace el plan de paz para Ucrania, lo que probablemente extendería la guerra al menos hasta después de Navidad

Se espera que Rusia rechace el nuevo acuerdo de alto el fuego de 19 puntos redactado por Estados Unidos y Ucrania, lo que sugiere que la guerra durará al menos hasta Navidad, aseguraron las fuentes.

La Casa Blanca ha dicho que está trabajando para asegurar un acuerdo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, mostró interés en una versión original del plan de 28 puntos que favorecía fuertemente a Moscú.

Pero fuentes con conocimiento de la situación sugirieron que Rusia está dispuesta a rechazar el plan y lanzar una campaña mediática criticando a Estados Unidos, afirmando que el presidente Trump y Putin acordaron en principio en su cumbre de Alaska el plan anterior de 28 puntos que le entregó al Kremlin prácticamente todo lo que quería.

Las fuentes señalaron que Moscú todavía tenía algunos problemas con el plan de 28 puntos, entonces, ¿por qué estaría de acuerdo con la última versión, menos favorable?

El plan de 28 puntos provocó una fuerte protesta bipartidista e internacional.

“Durante la última semana, Estados Unidos ha logrado un progreso tremendo hacia un acuerdo de paz al sentar a Ucrania y Rusia en la mesa de negociaciones”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado el martes.

“Hay algunos detalles delicados, pero no insuperables, que deben resolverse y que requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos”, añadió.