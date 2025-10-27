En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana

WASHINGTON.- El portaaviones USS Gerald Ford que Estados Unidos ordenó desplegar en el Caribe, podría llegar en una semana cerca de las costas venezolanas.

De acuerdo al profesor y fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University, Eric Hershberg todo dependerá de las condiciones meteorológicas.

El Departamento de Guerra anunció el viernes el despliegue del Ford, el mayor portaaviones de la flota estadounidense, y de su grupo de ataque, al área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU. desde el Mediterráneo.

Por su parte Stephen Biddle, profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Columbia University en Nueva York, señaló que los datos de seguimiento más recientes que he visto sitúan al Ford en el mar Adriático.

Cabe destacar que fotografías en redes sociales muestran al portaaviones abandonando las aguas frente a la ciudad croata de Split. Aun así, asegura que estos seguimientos se hacen en base a transmisiones de los buques, y los de guerra pueden desactivarlas si desean ocultar su ubicación, lo que podría situar al portaaviones más cerca de su destino final.

En las últimas semanas, el Ejército estadounidense ha reportado ataques contra alrededor de una decena de pequeñas lanchas aparentemente cargadas con drogas en el mar Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

El anuncio del Pentágono eleva la tensión entre EE.UU. y Venezuela, ya que antes del portaaviones, Washington desplegó un gran contingente bajo la premisa de combatir el narcotráfico.

Esta decisión se hizo pública después de que el presidente, Donald Trump, ordenara a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro del país.