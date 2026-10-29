En medio de una Casa Blanca sombría, Trump se dirige a las elecciones intermedias

El comedor privado del presidente Donald Trump, ubicado justo al lado de la Oficina Oval, es a donde va a ver televisión, hacer llamadas telefónicas y revisar pilas de artículos de noticias y documentos impresos que consumen la mayor parte del espacio. Se le ha despejado un lugar a Natalie Harp, una devota asistente que ahora trabaja desde esa habitación cuando no está sentada detrás del presidente en su escritorio. En otro lugar, Bill Pulte, un funcionario federal de vivienda de alto rango y proveedor de imágenes y memes generados por IA que llegan a las redes sociales del presidente, pasa parte de su tiempo haciendo carteles. Hace poco hizo uno del senador Jon Husted de Ohio, un republicano cuyo trasero Trump ha admirado, para que el presidente lo exhiba mientras viaja a bordo del Air Force One.

En medio de su personal leal, recortes de noticias, carteles y obras de arte hechas por sus seguidores se encuentra un presidente cada vez más impredecible que se enfrenta a la posibilidad de que el Partido Republicano pueda perder ambas cámaras del Congreso en las elecciones de la próxima semana. Muchos candidatos del Partido Republicano en contiendas reñidas han intentado distanciarse de las políticas de Trump, de su comportamiento y de las generalizadas acusaciones de beneficio propio en su gobierno. Tras bambalinas, algunos asesores políticos y grupos republicanos externos han advertido a los asistentes del presidente que Trump podría hacer más daño que beneficio al celebrar mítines en estados disputados con contiendas incómodamente reñidas, según personas con conocimiento de las conversaciones. Pero el presidente, bajo presión y enojado con los detractores, ha desestimado las encuestas que reflejan su impopularidad, y ha enfurecido contra las historias poco halagadoras que lo sumen en un estado de ánimo sombrío. Decidido a ganar convirtiendo la temporada de elecciones intermedias en un referéndum sobre sí mismo, está programado para encabezar mítines en todo el país durante toda la semana, incluido en Ohio el miércoles.

Trump sigue convencido de que su lugar dominante en el Partido Republicano es suficiente para mitigar un clima político difícil. Pero un estado de ánimo sombrío se ha instalado en la Casa Blanca, que se ha visto sacudida por la rotación de personal, la tensión entre facciones internas y la ansiedad sobre lo que sucedería si los republicanos pierden el control legislativo en Washington, según 16 funcionarios y exfuncionarios del gobierno y aliados de Trump, quienes hablaron bajo condición de anonimato para describir conversaciones privadas. Danielle Alvarez, una portavoz de la Casa Blanca, describió al presidente y a sus asistentes como unificados en su enfoque. “Solo hay un equipo que importa en esta Casa Blanca, y ese es el equipo enfocado en servir al presidente Donald J. Trump y al pueblo estadounidense”, dijo Alvarez en un comunicado, y agregó: “El equipo del presidente se mantiene fuerte, unido y enfocado en cumplir su programa político de Estados Unidos primero”.

Para varios funcionarios y exfuncionarios de la Casa Blanca que estuvieron presentes entre principios de 2017 y principios de 2021, las últimas semanas se han sentido especialmente reminiscentes del primer mandato de Trump. Ese período estuvo marcado por mandatos de personal cortos y explosivos y luchas internas. Hacia el final, Trump luchaba por gobernar durante una pandemia. Hizo ataques verbales a medida que sus números en las encuestas se hundían, luego avivó el miedo y la indignación entre sus seguidores con afirmaciones falsas de que las elecciones de 2020 estaban amañadas, hasta el punto de que un grupo grande atacó el Capitolio. La diferencia entre aquel mandato y este, por supuesto, es que Trump regresó al poder con sed de venganza y con un equipo de leales que lo apoyaron durante sus años como paria político. Desde que regresó, ha ordenado a su Departamento de Justicia que lleve a cabo una campaña de represalias contra quienes percibe como enemigos. Ha desatado una ofensiva federal contra los migrantes indocumentados que ha detenido a ciudadanos estadounidenses y, en ocasiones, ha llevado a enfrentamientos mortales. Ha continuado pisoteando las normas éticas que han regido la presidencia. Y aún le quedan dos años más.

De cara al martes, hay mucho en juego: Trump está intentando defenderse de la supervisión y las restricciones que traería un Congreso controlado por los demócratas y demostrar que todavía tiene el mando de una base política fuerte. Las recientes apariciones de Trump han incluido parte de los mensajes relacionados con la política económica que los republicanos esperaban ver. Pero ese mensaje a menudo se ha visto eclipsado por manifestantes, por los comentarios del presidente sobre el físico masculino y por sus sesiones de desahogo sobre los demócratas, incluido Barack Obama, quien recientemente dijo que las renovaciones de oro de Trump en la Casa Blanca parecían como si “Saddam Hussein abriera un Cheesecake Factory”. (The Cheesecake Factory “es una empresa muy exitosa”, dijo Trump en un mitin en Misisipi el lunes).

El presidente también se queja con frecuencia de lo duro que está trabajando, tanto en privado como en público. “Me estoy partiendo el lomo trabajando”, dijo Trump en Tennessee a principios de este mes. “Más vale que salgan y voten”. Una persona cercana a la operación política de la Casa Blanca a la que se le concedió el anonimato para describir la estrategia dijo que los asesores de Trump eran conscientes de las preocupaciones de que su presencia en estados críticos podría perjudicar a los candidatos del Partido Republicano. Pero en gran medida las han descartado, creyendo, al igual que Trump, que él debería ser la pieza central de este ciclo electoral, agregó la persona. Múltiples asesores dicen que la estrategia es simple: enfocarse en los estados rojos y aumentar la participación.

“El presidente suele desafiar la historia”, dijo Karoline Leavitt, su exsecretaria de prensa, durante una aparición en el programa de Bill Maher el fin de semana pasado. “Está trabajando muy duro de gira para hacer que los republicanos salgan a votar”. Al hablar con aliados en días recientes, Trump ha elogiado el tamaño de las multitudes en sus mítines, y ha notado que el vicepresidente JD Vance, el presunto favorito republicano en 2028, no ha atraído grandes números a los eventos que encabeza. La oficina de Vance no respondió a una solicitud de comentarios, pero la Casa Blanca salió en defensa del vicepresidente.

“Donald Trump es la persona más trabajadora del país, seguido por JD Vance”, dijo Alvarez. “Ambos hombres están recaudando dinero, recorriendo el país de un lado a otro y asegurándose de que los candidatos tengan éxito en estas elecciones intermedias”. A medida que se acercan las elecciones, Trump se está dando un festín con una dieta mediática de cobertura de prensa aduladora, videos despectivos sobre sus enemigos percibidos, raciones de fotos halagadoras y “bazofia de IA”, como lo expresó un funcionario. Pulte, el director de la Agencia Federal de Financiamiento para la Vivienda, suele pasarse por la cabina de Trump a bordo del Air Force One mientras el presidente viaja hacia y desde los mítines, para mostrarle memes, carteles y documentos relacionados con la industria hipotecaria. Un funcionario del gobierno lo comparó con un bufón de la corte. Pulte no respondió a una solicitud de comentarios. Cuando el presidente se topa con coberturas críticas o burlonas, ha respondido con incredulidad. Durante el fin de semana, Trump sintonizó interesado el programa de Maher para ver la aparición de Leavitt, una asistente de confianza que dejó su puesto en agosto. Se enfureció por el monólogo de Maher, en el que el comediante sacó a relucir la relación de Trump con el agresor sexual condenado Jeffrey Epstein y reflexionó sobre una cena cordial que tuvo en la Casa Blanca en octubre. “No me podrían haber tratado mejor si fuera ruso”, bromeó. Furioso, Trump le dictó a Harp una publicación en redes sociales de unas 1300 palabras a bordo del Air Force One. Se publicó en su sitio Truth Social poco después de que regresara a la Casa Blanca el domingo por la noche. “¡No eres transformador, eres un Perdedor! Nunca vi mucho tu programa, pero nunca lo volveré a ver”, escribió Trump.