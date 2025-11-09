Endurece Trump requisitos para obtener ciudadanía

Internacional
/ 9 noviembre 2025
    Endurece Trump requisitos para obtener ciudadanía
    Las autoridades están reviviendo antiguos estándares de verificación y agregando nuevos requisitos que enfatizan la asimilación cultural y examinan con mayor agresividad a los solicitantes en busca de posturas “antiestadounidenses”. FOTO: REFORMA

Los agentes de migración implementarán pruebas de asimilación cultural y sancionarán conductas ‘antiestadounidenses’

Un examen de civismo más difícil. Un escrutinio más estricto de las redes sociales. Investigaciones en los vecindarios sobre el ‘carácter moral’ de las personas.

La Administración Trump está levantando nuevos obstáculos para los residentes permanentes legales que solicitan la ciudadanía estadounidense como parte de un esfuerzo más amplio por endurecer un sistema de migración que, según funcionarios federales, se ha vuelto demasiado permisivo.

Las autoridades están reviviendo antiguos estándares de verificación y agregando nuevos requisitos que enfatizan la asimilación cultural y examinan con mayor agresividad a los solicitantes en busca de posturas ‘antiestadounidenses’.

TE PUEDE INTERESAR: Senadores de EU trabajarán el fin de semana por primera vez pata intentar poner fin al cierre de gobierno

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, declaró recientemente que estaba “declarando la guerra” a cualquiera que quisiera naturalizarse, pero ‘no quisiera asumir la responsabilidad de lo que significa ser realmente un ciudadano estadounidense’.

Temas


Migración
Reforma Migratoria
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


ICE

Reforma

Reforma

