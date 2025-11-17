Enfrenta Zelensky la peor crisis de su gobierno, por acusaciones de lavado de dinero de miembros de su círculo íntimo

El líder ucraniano Volodymyr Zelensky se enfrenta a la crisis más profunda de su presidencia después de que una investigación por lavado de dinero señalara a miembros de su círculo íntimo, incluido un asociado acusado de vivir en un lujo ostentoso, según afirmó un exfuncionario del gobierno.

Sus comentarios se produjeron mientras el presidente enfrenta un escrutinio sobre la investigación que, según dijeron las agencias el lunes, involucra a asociados supuestamente vinculados a un complot para desviar alrededor de 100 millones de dólares del sector energético de Ucrania durante la guerra con Rusia.

“Los ucranianos no tienen ninguna motivación para luchar ahora debido a las enormes violaciones de los derechos humanos y también debido a esta corrupción que ahora ha quedado al descubierto”, dijo el exfuncionario a Fox News Digital, bajo condición de anonimato.

“La gente dentro del país ya está viendo esta corrupción y esto es solo una parte del pantano corrupto. Zelensky es parte del problema”, afirmaron.

Desde la invasión rusa de 2022, el sistema financiero de Ucrania ha sido objeto de escrutinio y ahora algunos ucranianos están acusados de recibir sobornos de proyectos destinados a proteger las centrales energéticas en tiempos de guerra, lo que ha provocado indignación pública y ha minado la confianza en el gobierno.

“Este lavado de dinero parece haber estado ocurriendo desde 2022 y hubo mucha gente que intentó detenerlo”, dijo el exfuncionario.

“Algunos dicen que Zelensky estaba al tanto de estos planes y que los había aprobado”, afirmaron.

“También existían sospechas de que dinero terminó en cuentas en el extranjero que beneficiaron a Zelensky y a su círculo íntimo”, dijeron.

Durante más de 15 meses, una exhaustiva investigación denominada “Operación Midas” por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) destapó las tramas.

En una importante investigación de Energoatom dirigida contra la compañía estatal de energía nuclear de Ucrania y sus contratos energéticos, se mencionó al empresario Tymur Mindich.

Mindich era copropietario de la empresa de entretenimiento Kvartal 95 junto con el presidente y, según The Kyiv Independent, se alegaba que Mindich era el cabecilla de esa red.

El Financial Times también informó de que los investigadores encontraron bolsas de dinero en efectivo y un inodoro chapado en oro en uno de los baños de su apartamento.

“Fueron presentados hace muchos años y dirigían el negocio de 95 Kvartal, que incluye la producción cinematográfica y muchos otros géneros de entretenimiento”, afirmó el exfuncionario.

Hasta el momento, en su discurso nocturno del 10 de noviembre, Zelensky dijo:

“Todo aquel que participe en un plan corrupto debe recibir una respuesta legal clara. Debe haber veredictos penales.”

Hizo hincapié en la importancia de la rendición de cuentas en el sector energético y afirmó que mantener a Energoatom libre de corrupción es una prioridad.

Zelensky también elogió los esfuerzos de la Oficina Anticorrupción, diciendo:

“Cualquier acción efectiva contra la corrupción es muy necesaria. El castigo es inevitable”.

“Zelensky está utilizando su extraordinario talento para las relaciones públicas y no cejará en esta investigación”, afirmó el exfuncionario.

“Zelensky no es de los que sienten vergüenza, ni siquiera ante una investigación por corrupción... Zelensky lo ha conseguido todo con esta guerra. Tenía un poder vertical, una imagen inquebrantable y toda la atención de los medios. Para algunos, realmente depende de esto y del dinero”, añadieron.

“Muchos ucranianos creen ahora en Donald Trump, porque es el único que realmente ha cambiado la narrativa y el rumbo de esta guerra”, declaró el funcionario. “Si no fuera por Donald Trump, hoy no estaríamos hablando de paz, y cada día de guerra está destruyendo Ucrania”.