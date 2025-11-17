Ley contra la extorsión que impulsa Morena no tendrá presupuesto para implementarla

La ley contra la extorsión que Morena pretende aprobar a mediados de esta semana no tendrá presupuesto para implementarla, advierte la bancada del PAN en el Senado de la República.

De acuerdo con un análisis interno, esa ley enfrentará insuficiencia presupuestaria federal y estatal.

”En el Presupuesto de Egresos no se identifican asignaciones específicas para combatir el delito de extorsión”.

De hecho, “la iniciativa presidencial impone nuevas obligaciones de gasto a la Federación, estados y municipios sin prever recursos adicionales ni fondos compensatorios”.

“La cobertura presupuestaria se deja condicionada al noveno transitorio, que dispone que las erogaciones se realizaron ‘con cargo a los presupuestos aprobados’, lo que implica reasignaciones internas y recortes a programas vigentes”, alertó.

En relación con el Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana, el análisis refiere que si en en 2025 se aprobaron 70,422 millones de pesos, para 2026 se programan 60,110 millones, es decir, una reducción nominal de 10,311 millones.

“En términos reales, esta reducción equivale a una caída del 18.6 %, afectando directamente las capacidades de operación, equipamiento y modernización institucional”, se advierte.