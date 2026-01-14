España incauta un buque que ocultaba casi 10 toneladas de cocaína entre un cargamento de sal

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos incauta un quinto petrolero en el Caribe vinculado al transporte de crudo venezolano

Informaron que este lunes 12 de enero, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, las Islas Canarias que el buque United S con bandera de Camerún fue abordado en el Atlántico por agentes de grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional española, en la cual detuvieron a sus 13 tripulantes: siete indios, cuatro turcos y dos serbios.

La Policía Nacional de España apresó un carguero a 535 kilómetros de las islas Canarias en colaboración de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que transportaba el mayor cargamento de cocaína incautado hasta la fecha en el mar por las fuerzas de seguridad europeas: 9 mil 994 kilos de droga oculta en un cargamento de sal que se dirigía de Brasil a Turquía.

Agentes aseguraron 294 paquetes en donde se distribuía la droga al interior de la embarcación y una arma de fuego. Explicaron que se necesitó de palas y excavar con las manos para sacar la cocaína que estaba debajo de la sal, para después de trasladar los fardos al muelle.

Los tripulantes serbios iban como garantía de que la cocaína llegara a su destino, y uno de ellos estaba armado, precisó a pie de puerto el comandante Alberto Morales, jefe de la brigada central de estupefacientes de la Policía Nacional.

Hizo hincapié en la relevancia de la denominada operación ‘Marea Blanca’ por la cantidad de droga intervenida, casi 10 toneladas, lo que supone la mayor aprehensión de cocaína en alta mar desde 1999, cuando se intervino el buque Tammsaare que transportaba 7 mil 500 kilos de cocaína en su proa.

BRASIL A TURQUÍA

Asimismo añadió que la mercancía se la iban a repartir distintas organizaciones que estaban dispuestas a recogerla en el mar, lo que precipitó el abordaje del buque United S, que supuestamente transportaba un cargamento de sal desde Brasil con destino a un puerto en Turquía, desde donde había partido meses atrás.

De hecho parte de la cocaína, aproximadamente una tonelada repartida en 37 fardos situados en la zona de estribor, estaba dispuesta para su descarga inmediata.

El resto de la cocaína estaba almacenada en una de las dos bodegas de las que dispone la embarcación, donde los fardos iban intercalados entre líneas de cargamento de sal.

La operación entrañó una dificultad añadida, dado que el buque se quedó sin combustible y permaneció a la deriva casi 12 horas, por lo que tuvo que ser remolcado hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jesús Javier Plata.