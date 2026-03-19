Estados Unidos augura un cambio de régimen ‘a cámara lenta’ en Cuba

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Internacional
/ 19 marzo 2026
    Estados Unidos augura un cambio de régimen ‘a cámara lenta’ en Cuba
    Los suministros de petróleo, alimentos y otros bienes hacia la isla se desplomaron en marzo sin que llegara a Cuba ningún buque tanque procedente del extranjero. AP.

Hasta ahora no se han anunciado cambios formales en la política estadounidense hacia Cuba

NUEVA YORK.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, vaticinó este jueves un proceso de cambio de régimen “a cámara lenta” en Cuba.

“Con Maduro fuera Venezuela parece que puede haber cambio de régimen a cámara lenta en Cuba. Puede que allí se produzca un cambio de régimen a cámara lenta”, afirmó Bessent en una entrevista en la cadena Fox Business.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-sostiene-que-el-presidente-de-la-fed-es-culpable-de-malversar-muchos-recursos-EN19631207

Ayer, la Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazaron el reportaje publicado por The New York Times según el cual el Gobierno de Donald Trump busca la salida del poder del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio de régimen, como parte de sus negociaciones con La Habana.

Bessent también se refirió hoy en la entrevista al papel de Irán, al que calificó como un “horrible patrocinador del terrorismo global”, asegurando que su capacidad militar está “degradada” y que Teherán ha perdido su facultad para “proyectar poder” en la región y el mundo.

Respecto al conflicto en Europa del Este, el secretario mostró optimismo sobre una resolución a corto o medio plazo: “En algún momento, lo de Rusia y Ucrania se resolverá. Creo que los precios del gas y la energía serán más bajos de lo que han sido en mucho tiempo”.

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