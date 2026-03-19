Trump sostiene que el presidente de la Fed es culpable de malversar muchos recursos

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que el presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está bajo investigación por el elevado coste de las reformas de la sede del banco central.

“Está bajo investigación porque está construyendo un edificio que costará cientos de miles de millones de dólares más de lo que se suponía que debía costar. Es el edificio más costoso que se haya construido jamás. Se trata de una incompetencia flagrante”, aseveró Trump.

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Powell destacó que está comprometido con la idea seguir después de mayo si su sucesor no ha sido confirmado para entonces.

“Él lo inició y la situación se le ha ido de las manos. Son miles de millones de dólares por un edificio pequeño. Yo podría haber construido ese edificio -y haberlo dejado hermoso- por 25 millones de dólares. Ellos están gastando 4 mil millones”, añadió Trump.

Por otro lado, el republicano defendió la polémica construcción de un salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca como un proyecto que está “por debajo del presupuesto” pese a que sus dimensiones sean “mucho más grandes”.

“Es terco, y padece el ‘síndrome de trastorno por Trump’, aunque mucha gente lo tiene. No es una enfermedad curable. Cuando uno es obstinado e incompetente, creo que es la peor combinación. Y, además, no es una persona inteligente”, prosiguió Trump sobre el presidente de la Fed.