Trump sostiene que el presidente de la Fed es culpable de malversar muchos recursos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 marzo 2026
    Trump sostiene que el presidente de la Fed es culpable de malversar muchos recursos
    La Reserva Federal (Fed) mantuvo los tipos de interés del dólar pese a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ESPECIAL.

Jerome Powell, cuyo mandato en principio expira el 15 de mayo, informó el miércoles de que no tiene intención de abandonar su puesto hasta que concluya la pesquisa

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que el presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está bajo investigación por el elevado coste de las reformas de la sede del banco central.

“Está bajo investigación porque está construyendo un edificio que costará cientos de miles de millones de dólares más de lo que se suponía que debía costar. Es el edificio más costoso que se haya construido jamás. Se trata de una incompetencia flagrante”, aseveró Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Impactan embajada de EU en Irak; circulan videos de humo y llamas del edificio

Powell destacó que está comprometido con la idea seguir después de mayo si su sucesor no ha sido confirmado para entonces.

“Él lo inició y la situación se le ha ido de las manos. Son miles de millones de dólares por un edificio pequeño. Yo podría haber construido ese edificio -y haberlo dejado hermoso- por 25 millones de dólares. Ellos están gastando 4 mil millones”, añadió Trump.

Por otro lado, el republicano defendió la polémica construcción de un salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca como un proyecto que está “por debajo del presupuesto” pese a que sus dimensiones sean “mucho más grandes”.

“Es terco, y padece el ‘síndrome de trastorno por Trump’, aunque mucha gente lo tiene. No es una enfermedad curable. Cuando uno es obstinado e incompetente, creo que es la peor combinación. Y, además, no es una persona inteligente”, prosiguió Trump sobre el presidente de la Fed.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/juicio-contra-rafael-caro-quintero-iniciara-en-marzo-de-2027-en-nueva-york-descartan-pena-de-muerte-MN19630783

Por su parte, Powell considera que las pesquisas están motivadas por los intentos de Trump de presionarlo para que abandone su puesto y baje los tipos.

“No tengo intención de abandonar la junta de gobernadores de la Fed hasta que la investigación esté bien y verdaderamente cerrada con transparencia y finalidad”, afirmó en su rueda de prensa de la víspera.

Fue el pasado miércoles que la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés sin cambios, que permanecen entre el 3.5 y el 3.75 %.

La decisión de no mover las tasas respondió a que la inflación aún no ha bajado al nivel deseado por las autoridades —2% a largo plazo.

Asimismo factores externos como la incertidumbre en Oriente Medio por la guerra en Irán y el reciente aumento en los precios internacionales del petróleo han llevado al banco central a actuar con reserva para evitar un alza en los índices inflacionarios.

Esta situción sucede a pesar de las presiones de la Administración para que el banco central estadounidense baje el precio del dinero.

“Debería estar bajando las tasas de inmediato, aunque no lo hará, porque es una persona obstinada y eso es algo malo”, insistió.

Al momento el gobierno de Trump ha nominado al exgobernador de la Fed Kevin Warsh para sustituir a Powell, pero sus audiencias de confirmación están en el aire debido a que el senador republicano Thom Tillis ha dicho que las bloqueará hasta que aclare el caso contra el presidente de la Fed por supuesta malversación.

Con información de EFE

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desvío De Recursos
Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Jerome Powell

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa
Sheinbaum: Ideología setentera

Sheinbaum: Ideología setentera
true

Del beisbol a la política: Venezuela venció a Estados Unidos
Ante una posible reunión con Felipe VI durante el Mundial, Sheinbaum respondió: ‘Ya vamos a ver’.

Confirma CSP invitación a rey de España para el Mundial... y a jefes de Estado con los que México tiene relación
Más allá de su raíz religiosa, esta fecha invita a reflexionar sobre el papel de los hombres y su evolución en la sociedad actual.

Día del Hombre: por qué se conmemora el 19 de marzo y qué significa
Lluvias fuertes en el sureste y altas temperaturas en el norte marcarán el clima este 19 de marzo, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

México tendrá lluvias en el sureste y temperaturas de hasta 45 grados en el norte: SMN
Aventura. El éxito de K-pop Demon Hunters abriría la puerta a conciertos con artistas reales y experiencias virtuales.

Netflix planea llevar a ‘Huntrix’ de K-pop Demon Hunters a una gira mundial
Andy Dalton llega a Eagles de Filadelfia como refuerzo de experiencia para la posición de quarterback, en un movimiento con el que la franquicia de la NFL busca respaldar a Jalen Hurts rumbo a la Temporada 2026.

Eagles de Filadelfia ficha a Andy Dalton: Nuevo quarterback para la Temporada 2026 de la NFL