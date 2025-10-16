Estados Unidos despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela

Internacional
/ 16 octubre 2025
    Estados Unidos despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela
    Fue el miércoles que se dio a conocer que el presidente de EU, Donald Trump, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones letales en Venezuela. FOTO: ESPECIAL.

Esta acción se une al de otras fuerzas de combate como embarcaciones y aeronaves con las que EU dice querer combatir el narcotráfico

MIAMI.- Varios helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizaron ejercicios de entrenamiento en los últimos días en aguas próximas a Venezuela, en medio de un aumento de la tensión entre ambas naciones por el despliegue estadounidense en el Caribe, según informó este jueves The Washinton Post.

Los helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk volaron a principios de octubre a menos de 145 kilómetros de la costa venezolana, cerca de plataformas petroleras y de gas, según imágenes analizadas por el citado medio.

TE PUEDE INTERESAR: Tras un frágil alto el fuego en Gaza, ahora Trump quiere ‘resolver’ guerra en Ucrania

Un funcionario estadounidense informó, bajo condición de anonimato, que las aeronaves realizaban vuelos de entrenamiento en la región y negó que tuvieran relación con una posible operación militar estadounidense en Venezuela.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

Trump declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

Los ataques contra cinco embarcaciones, que Washington asegura que transportaban drogas, en aguas internacionales cerca de Venezuela han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

La Administración de Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el Cártel de los Soles, algo que el Gobierno de Caracas rechaza y denuncia una campaña de intimidación por parte de Estados Unidos.

