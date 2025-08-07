Estados Unidos estima recaudar 50 mil millones de dólares mensuales por los aranceles

Internacional
/ 7 agosto 2025
    Estados Unidos estima recaudar 50 mil millones de dólares mensuales por los aranceles
    La entrada en vigor de los nuevos aranceles “recíprocos” recrudece la guerra comercial librada por el mandatario desde su regreso al poder en enero. FOTO: ESPECIAL.

Ingresos a las arcas del Gobierno, podrían llegar a un billón de dólares, sin embargo, éstas estimaciones que son puestas en duda por analistas

WASHINGTON.- Ante la entrada en vigor de los aranceles a productos de sus socios comerciales, Estados Unidos podría generar ingresos mensuales por hasta 50 mil millones de dólares.

De acuerdo al secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue en el mes anterior que las arcas del Gobierno recibieron unos 30 mil millones de dólares por los gravámenes anunciados.

Fue en el mes de abril pasado que el presidente, Donald Trump, impuso tarifas base globales del 10%, junto a otras tasas “recíprocas” que luego pausó hasta su activación del día de hoy jueves.

TE PUEDE INTERESAR: Helicóptero choca contra barcaza en el río Mississippi; reportan dos personas sin vida

“EU podría ver ganancias de hasta unos 50 mil millones de dólares al mes”, indicó Lutnick.

Por otro lado, en relación a los “gravámenes adicionales” del 200% a las farmacéuticas y del 100% a los semiconductores y chips anunciados recientemente por Trump, Howard Lutnick dijo que se podrían aumentar los ingresos, hasta el billón de dólares.

“Estas son cifras asombrosas para Estados Unidos, y nadie está tomando represalias. Todos entienden que hay que venderle al consumidor estadounidense. El consumidor estadounidense es el factor más poderoso del planeta para la economía, y Donald Trump lo está aprovechando para el beneficio del país”, afirmó Lutnick.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró a través de redes los efectos de la aplicación de los aranceles: “¡¡¡ES MEDIANOCHE!!! ¡MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN ARANCELES ESTÁN ENTRANDO A ESTADOS UNIDOS!”, escribió Trump en Truth Social en la madrugada del jueves.

Fue a primera hora del jueves que entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, así como las barreras unilateralmente impuestas por Washington a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Las nuevas tarifas van desde el 10% para países con los que Estados Unidos tiene un superávit comercial, entre ellos Chile, Colombia o Argentina, hasta un 50% impuesto a Brasil en represalia por el trato “injusto” al expresidente Jair Bolsonaro.

Además la India también enfrentará un arancel extra del 25% por comprar crudo ruso, lo cual elevará su tasa al 50% a fines de agosto. Asimismo Desspués de Brasil y la India, los países con los aranceles más altos son Siria (41%), Laos (40%), Birmania (Myanmar) (40%) y Suiza (39%).

Por otro lado, se suman los aranceles del 50% al acero, el aluminio y el cobre, junto una tarifa general del 25% a los vehículos no fabricados en Estados Unidos y varios de sus componentes clave (motores, transmisiones, electrónicos), con excepción de los contemplados en el acuerdo tripartito T-MEC con sus vecinos Canadá y México.

