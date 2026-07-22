Estados Unidos le permitirá a Arabia Saudita desarrollar energía nuclear

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El acuerdo ocurre en pleno conflicto con Irán, no solo por el estrecho de Ormuz, sino por la posibilidad de un programa nuclear iraní

El 22 de julio se reportó que la administración presidencial de los Estados Unidos, dirigida por Donald Trump, logró un acuerdo en materia de energía nuclear con Arabia Saudita.

En pleno conflicto bélico con Irán, incursionado por los limitantes impuestos para desarrollar energía nuclear por parte de los Estados Unidos, otro país del Medio Oriente ha logrado el visto bueno para desarrollar un programa de energía nuclear civil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-denuncia-ataque-contra-sitio-nuclear-en-construccion-BF22273893

Medios han destacado que dicho acuerdo enriquecerá la producción y gestión del uranio. Sin embargo, el acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso de los Estados Unidos.

El proyecto fue nombrado ‘Acuerdo 123’. Fue firmado por Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, y por su homólogo de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman. Medios políticos aseguraron que la resolución tiene intenciones pacíficas, sin la proliferación nuclear.

Pueden tener la certeza de que estos acuerdos cumplen con los más altos estándares de seguridad y no proliferación nuclear, al tiempo que se apoyan en la mejor tecnología nuclear y en los mejores científicos del mundo, desarrollados aquí mismo en Estados Unidos’ aseguró Chris Wright.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-amenaza-a-iran-con-hacerle-pagar-por-la-muerte-de-soldados-estadounidenses-EL22296389

A pesar de que el régimen iraní, ahora gobernado por Mojtaba Jamenei, ha expresado que no tiene intención de producir armas nucleares, la administración presidencial de Trump ha desacreditado dichas declaraciones, incrementando la tensión bélica entre ambas naciones.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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